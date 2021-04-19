Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Фондовий ринок / Ринок ОВДП Ринок ОВДП + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 661662663664 Додано: Пон 12 сер, 2024 06:32 moveton написав: candidat написав: Как теперь покупать? Деньги надо завести до 10:00, а торговая сессия только с 11:00. При этом неизвестно, будут ли облигации вообще в наличии.

Заведешь деньги, а облигации может не быть.

Не заведешь, а облигация будет. Но пока заведешь деньги, то облигацию распродадут или торговая сессия закончится в 16:30. Т.е. опять потери. Как теперь покупать? Деньги надо завести до 10:00, а торговая сессия только с 11:00. При этом неизвестно, будут ли облигации вообще в наличии.Заведешь деньги, а облигации может не быть.Не заведешь, а облигация будет. Но пока заведешь деньги, то облигацию распродадут или торговая сессия закончится в 16:30. Т.е. опять потери.

Вот так и покупать. Идя на рынок до которого от дома не близко бери с собой деньги потому, что иначе сможешь там только поглазеть. Как-то ж кто-то купил 900 шт за час? Тут ходь поход на рынок только у денег время занимает и переводы туда-назад без комиссий (если мы про гривну). Вот так и покупать. Идя на рынок до которого от дома не близко бери с собой деньги потому, что иначе сможешь там только поглазеть. Как-то ж кто-то купил 900 шт за час? Тут ходь поход на рынок только у денег время занимает и переводы туда-назад без комиссий (если мы про гривну).

Ну, сейчас даже на рынке у многих продавцов есть терминалы. А с другой стороны, на каждом углу есть банкомат.

Однако, ваша аналогия понятна. Но, согласитесь, масштабы не те. На рынок надо несколько сотен, ну, максимум тысяч, а на облигации десятки и даже сотни тысяч.

Рисую вам картину. Заводим крупную сумму в ICU, узнаем, что облигаций нет, выводим обратно в банк и... нарываемся на вопрос, откуда деньги. И в большинстве случаев банки имеют в виду объяснение, что эти деньги ещё утром у них лежали, а сейчас вернулись обратно, и продолжают требовать предъявить источники средств.

Вот так можно догонять средства между банком и ICU, что ещё и без счетов в банке окажешься.

Не говоря уже о том, что банки кругом лимиты позажимали. Типа столько-то раз в месяц или такая-то сумма в месяц. Переведёшь раз, переведёшь два, а потом скажут, мол, ваш лимит исчерпан. Ну, сейчас даже на рынке у многих продавцов есть терминалы. А с другой стороны, на каждом углу есть банкомат.Однако, ваша аналогия понятна. Но, согласитесь, масштабы не те. На рынок надо несколько сотен, ну, максимум тысяч, а на облигации десятки и даже сотни тысяч.Рисую вам картину. Заводим крупную сумму в ICU, узнаем, что облигаций нет, выводим обратно в банк и... нарываемся на вопрос, откуда деньги. И в большинстве случаев банки имеют в виду объяснение, что эти деньги ещё утром у них лежали, а сейчас вернулись обратно, и продолжают требовать предъявить источники средств.Вот так можно догонять средства между банком и ICU, что ещё и без счетов в банке окажешься.Не говоря уже о том, что банки кругом лимиты позажимали. Типа столько-то раз в месяц или такая-то сумма в месяц. Переведёшь раз, переведёшь два, а потом скажут, мол, ваш лимит исчерпан. candidat Повідомлень: 1323 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2024 10:12 candidat написав: Как теперь покупать? Деньги надо завести до 10:00, а торговая сессия только с 11:00. При этом неизвестно, будут ли облигации вообще в наличии.

Заведешь деньги, а облигации может не быть.

Не заведешь, а облигация будет. Но пока заведешь деньги, то облигацию распродадут или торговая сессия закончится в 16:30. Т.е. опять потери Как теперь покупать? Деньги надо завести до 10:00, а торговая сессия только с 11:00. При этом неизвестно, будут ли облигации вообще в наличии.Заведешь деньги, а облигации может не быть.Не заведешь, а облигация будет. Но пока заведешь деньги, то облигацию распродадут или торговая сессия закончится в 16:30. Т.е. опять потери так может не зря рекомендовали вам "сенс"?.... так может не зря рекомендовали вам "сенс"?.... juristkostya Повідомлень: 5511 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1106 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 661662663664 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Овдп купівля в застосунку

sens » Вів 30 лип, 2024 10:44 1 351

sens П'ят 02 сер, 2024 11:08 ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5 , 6 , 7

sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17 62 89915

V2 Вів 10 тра, 2022 15:21