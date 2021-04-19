Додано: Пон 12 сер, 2024 06:32

moveton написав: candidat написав: Как теперь покупать? Деньги надо завести до 10:00, а торговая сессия только с 11:00. При этом неизвестно, будут ли облигации вообще в наличии.

Заведешь деньги, а облигации может не быть.

Не заведешь, а облигация будет. Но пока заведешь деньги, то облигацию распродадут или торговая сессия закончится в 16:30. Т.е. опять потери. Как теперь покупать? Деньги надо завести до 10:00, а торговая сессия только с 11:00. При этом неизвестно, будут ли облигации вообще в наличии.Заведешь деньги, а облигации может не быть.Не заведешь, а облигация будет. Но пока заведешь деньги, то облигацию распродадут или торговая сессия закончится в 16:30. Т.е. опять потери.

Вот так и покупать. Идя на рынок до которого от дома не близко бери с собой деньги потому, что иначе сможешь там только поглазеть. Как-то ж кто-то купил 900 шт за час? Тут ходь поход на рынок только у денег время занимает и переводы туда-назад без комиссий (если мы про гривну). Вот так и покупать. Идя на рынок до которого от дома не близко бери с собой деньги потому, что иначе сможешь там только поглазеть. Как-то ж кто-то купил 900 шт за час? Тут ходь поход на рынок только у денег время занимает и переводы туда-назад без комиссий (если мы про гривну).

Ну, сейчас даже на рынке у многих продавцов есть терминалы. А с другой стороны, на каждом углу есть банкомат.Однако, ваша аналогия понятна. Но, согласитесь, масштабы не те. На рынок надо несколько сотен, ну, максимум тысяч, а на облигации десятки и даже сотни тысяч.Рисую вам картину. Заводим крупную сумму в ICU, узнаем, что облигаций нет, выводим обратно в банк и... нарываемся на вопрос, откуда деньги. И в большинстве случаев банки имеют в виду объяснение, что эти деньги ещё утром у них лежали, а сейчас вернулись обратно, и продолжают требовать предъявить источники средств.Вот так можно догонять средства между банком и ICU, что ещё и без счетов в банке окажешься.Не говоря уже о том, что банки кругом лимиты позажимали. Типа столько-то раз в месяц или такая-то сумма в месяц. Переведёшь раз, переведёшь два, а потом скажут, мол, ваш лимит исчерпан.