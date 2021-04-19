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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 662663664665>
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 06:32

  moveton написав:
  candidat написав:Как теперь покупать? Деньги надо завести до 10:00, а торговая сессия только с 11:00. При этом неизвестно, будут ли облигации вообще в наличии.
Заведешь деньги, а облигации может не быть.
Не заведешь, а облигация будет. Но пока заведешь деньги, то облигацию распродадут или торговая сессия закончится в 16:30. Т.е. опять потери.

Вот так и покупать. Идя на рынок до которого от дома не близко бери с собой деньги потому, что иначе сможешь там только поглазеть. Как-то ж кто-то купил 900 шт за час? Тут ходь поход на рынок только у денег время занимает и переводы туда-назад без комиссий (если мы про гривну).

Ну, сейчас даже на рынке у многих продавцов есть терминалы. А с другой стороны, на каждом углу есть банкомат.
Однако, ваша аналогия понятна. Но, согласитесь, масштабы не те. На рынок надо несколько сотен, ну, максимум тысяч, а на облигации десятки и даже сотни тысяч.
Рисую вам картину. Заводим крупную сумму в ICU, узнаем, что облигаций нет, выводим обратно в банк и... нарываемся на вопрос, откуда деньги. И в большинстве случаев банки имеют в виду объяснение, что эти деньги ещё утром у них лежали, а сейчас вернулись обратно, и продолжают требовать предъявить источники средств.
Вот так можно догонять средства между банком и ICU, что ещё и без счетов в банке окажешься.
Не говоря уже о том, что банки кругом лимиты позажимали. Типа столько-то раз в месяц или такая-то сумма в месяц. Переведёшь раз, переведёшь два, а потом скажут, мол, ваш лимит исчерпан.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 10:12

  candidat написав:Как теперь покупать? Деньги надо завести до 10:00, а торговая сессия только с 11:00. При этом неизвестно, будут ли облигации вообще в наличии.
Заведешь деньги, а облигации может не быть.
Не заведешь, а облигация будет. Но пока заведешь деньги, то облигацию распродадут или торговая сессия закончится в 16:30. Т.е. опять потери
так может не зря рекомендовали вам "сенс"?....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 13:58

хтось в курсі щодо УБ?

сьогодні появились котіровки... ніяких новин ніде не знайшов, погано шукав?

https://www.ux.ua/ua/marketdata/onlineresults.aspx

але ОВДП - нема, це значить що всі брокери що там торгувли вже пішли геть
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 14:03

juristkostya
Питання, можливо краще адресувати до профільної гілки Сенсу, але чи є у когось досвід купівлі ОВДП в Дії через СенсБанк за рахунок кредитного ліміту по карткам Хамелеон та Ред?
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 15:42

de Montaigne Так.Купую постийно.Проходить як покупка
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 16:20

  Вадимка написав:de Montaigne Так.Купую постийно.Проходить як покупка

Не підходить з 01.09.24 картка Стартова від Альянсу, Монобанк, акцент, ізібанк , банк власний рахунок, агропросперісбанк. Якщо є чим доповнити - підказуйте інші банки
sens
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 16:26

sens
Тобто з 1 вересня змінюються правила за тарифами Сенсбанку? Я правильно зрозумів?
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 18:10

  de Montaigne написав:sens
Тобто з 1 вересня змінюються правила за тарифами Сенсбанку? Я правильно зрозумів?

Ні, з 1 вересня змінюються умови по карткам Альянс банку (вводиться комісія), картки Сенс банку підходять і зараз й через місяць (без усяких комісій). Власним рахунком в травні купував, щоб щось в них змінювалось не чув.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 18:25

  sens написав:
  Вадимка написав:de Montaigne Так.Купую постийно.Проходить як покупка

Не підходить з 01.09.24 картка Стартова від Альянсу, Монобанк, акцент, ізібанк , банк власний рахунок, агропросперісбанк. Якщо є чим доповнити - підказуйте інші банки


В мене УкрСибом не виходило
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 18:59

  de Montaigne написав:sens
Тобто з 1 вересня змінюються правила за тарифами Сенсбанку? Я правильно зрозумів?

Після Альянс була кома , тому лише зараз же безкоштовно а далі ,як у інших з переліку
sens
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