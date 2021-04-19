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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 662663664665
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 19:00

  ukr0014959 написав:
  sens написав:
  Вадимка написав:de Montaigne Так.Купую постийно.Проходить як покупка

Не підходить з 01.09.24 картка Стартова від Альянсу, Монобанк, акцент, ізібанк , банк власний рахунок, агропросперісбанк. Якщо є чим доповнити - підказуйте інші банки


В мене УкрСибом не виходило

У кого є досвід від Кредит-Дніпро?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 19:23

sens що саме?
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