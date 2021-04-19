У кого є досвід від Кредит-Дніпро?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 12 сер, 2024 19:00
У кого є досвід від Кредит-Дніпро?
Додано: Пон 12 сер, 2024 22:45
Не підходить з 01.09.24 картка Стартова від Альянсу, Монобанк, акцент, ізібанк , банк власний рахунок, агропросперісбанк. Якщо є чим доповнити - підказуйте інші банки.
Изи и власний рахунок подходить.Заращ купую.В изи уже давно входить в льготний период.Власний рахунок теж нема проблем.В обох купую.
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