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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 12 сер, 2024 19:00
ukr0014959 написав: sens написав: Вадимка написав:de Montaigne
Так.Купую постийно.Проходить як покупка
Не підходить з 01.09.24 картка Стартова від Альянсу, Монобанк, акцент, ізібанк , банк власний рахунок, агропросперісбанк. Якщо є чим доповнити - підказуйте інші банки
В мене УкрСибом не виходило
У кого є досвід від Кредит-Дніпро?
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sens
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Додано: Пон 12 сер, 2024 19:23
sens що саме?
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Додано: Пон 12 сер, 2024 22:45
Не підходить з 01.09.24 картка Стартова від Альянсу, Монобанк, акцент, ізібанк , банк власний рахунок, агропросперісбанк. Якщо є чим доповнити - підказуйте інші банки.
Изи и власний рахунок подходить.Заращ купую.В изи уже давно входить в льготний период.Власний рахунок теж нема проблем.В обох купую.
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Вадимка
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Додано: Вів 13 сер, 2024 03:02
juristkostya написав: candidat написав:
Как теперь покупать? Деньги надо завести до 10:00, а торговая сессия только с 11:00. При этом неизвестно, будут ли облигации вообще в наличии.
Заведешь деньги, а облигации может не быть.
Не заведешь, а облигация будет. Но пока заведешь деньги, то облигацию распродадут или торговая сессия закончится в 16:30. Т.е. опять потери
так может не зря рекомендовали вам "сенс"?....
Так, может, не зря я не пользуюсь рекомендациями покупать в "Сенсе"?
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Додано: Вів 13 сер, 2024 08:40
Все брокеры НЕ продают облигации за день до выплаты купона? Если выплата 14 августа, то сегодня в ICU можно даже не заходить? В продаже этой облигации не будет?
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