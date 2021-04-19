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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 19:00

  ukr0014959 написав:
  sens написав:
  Вадимка написав:de Montaigne Так.Купую постийно.Проходить як покупка

Не підходить з 01.09.24 картка Стартова від Альянсу, Монобанк, акцент, ізібанк , банк власний рахунок, агропросперісбанк. Якщо є чим доповнити - підказуйте інші банки


В мене УкрСибом не виходило

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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 19:23

sens що саме?
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 22:45

  ukr0014959 написав:
  sens написав:
  Вадимка написав:de Montaigne Так.Купую постийно.Проходить як покупка

Не підходить з 01.09.24 картка Стартова від Альянсу, Монобанк, акцент, ізібанк , банк власний рахунок, агропросперісбанк. Якщо є чим доповнити - підказуйте інші банки.
Изи и власний рахунок подходить.Заращ купую.В изи уже давно входить в льготний период.Власний рахунок теж нема проблем.В обох купую.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 03:02

  juristkostya написав:
  candidat написав:Как теперь покупать? Деньги надо завести до 10:00, а торговая сессия только с 11:00. При этом неизвестно, будут ли облигации вообще в наличии.
Заведешь деньги, а облигации может не быть.
Не заведешь, а облигация будет. Но пока заведешь деньги, то облигацию распродадут или торговая сессия закончится в 16:30. Т.е. опять потери
так может не зря рекомендовали вам "сенс"?....

Так, может, не зря я не пользуюсь рекомендациями покупать в "Сенсе"?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 08:40

Все брокеры НЕ продают облигации за день до выплаты купона? Если выплата 14 августа, то сегодня в ICU можно даже не заходить? В продаже этой облигации не будет?
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 09:43

  candidat написав:Все брокеры НЕ продают облигации за день до выплаты купона? Если выплата 14 августа, то сегодня в ICU можно даже не заходить? В продаже этой облигации не будет?


таку фішку чув лише за Сенс
про інших - ні
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 10:47

В котором часу по вторникам Минфин проводит аукцион ОВГЗ?
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