Додано: Вів 13 сер, 2024 12:18

Я опять в полном ступоре от того, что происходит.

Спрашивал ICU насчёт облигации UA4000231625 (до 09.02.2028). Ответили, что нет в наличии, но Минфин определяется, сколько ещё этих облигаций выпустить, и эти облигации ожидаются в наличии на следующей (т.е. уже на этой) неделе.



И сразу два момента было непонятно:

1. Каждый вторник в июле Минфин выставлял этих облигаций на 5 млрд. Эта сумма - просто устно заявленное количество, ни к чему не обязывающее Минфин? Или куда делся остаток от выпущенных облигаций? Ведь по итогам аукциона написано, что всего выпущено на 8 с чем-то млрд.

2. Насчёт "ожидаются на следующей неделе" - совсем не конкретно, пять рабочих дней. Когда снимать со счетов, которые проценты приносят, и переводить в ICU?



Так вот, сегодня облигации UA4000231625 в ICU таки появились. Не успел войти ровно в 11:00, но на 11:09 было 284 шт., а на 11:14 уже 231. Но это мало.

Вопросы:

а) почему так мало, если есть спрос?

b) где в ICU могли их взять, если на аукционе их не было, и писали о том, что Минфин с эмиссией определяется. Т.е. вроде как не должна быть покупка где-то на стороне, а у Минфина, но как?