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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 663664665666>
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 19:00

  ukr0014959 написав:
  sens написав:
  Вадимка написав:de Montaigne Так.Купую постийно.Проходить як покупка

Не підходить з 01.09.24 картка Стартова від Альянсу, Монобанк, акцент, ізібанк , банк власний рахунок, агропросперісбанк. Якщо є чим доповнити - підказуйте інші банки


В мене УкрСибом не виходило

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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 19:23

sens що саме?
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 22:45

  ukr0014959 написав:
  sens написав:
  Вадимка написав:de Montaigne Так.Купую постийно.Проходить як покупка

Не підходить з 01.09.24 картка Стартова від Альянсу, Монобанк, акцент, ізібанк , банк власний рахунок, агропросперісбанк. Якщо є чим доповнити - підказуйте інші банки.
Изи и власний рахунок подходить.Заращ купую.В изи уже давно входить в льготний период.Власний рахунок теж нема проблем.В обох купую.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 03:02

  juristkostya написав:
  candidat написав:Как теперь покупать? Деньги надо завести до 10:00, а торговая сессия только с 11:00. При этом неизвестно, будут ли облигации вообще в наличии.
Заведешь деньги, а облигации может не быть.
Не заведешь, а облигация будет. Но пока заведешь деньги, то облигацию распродадут или торговая сессия закончится в 16:30. Т.е. опять потери
так может не зря рекомендовали вам "сенс"?....

Так, может, не зря я не пользуюсь рекомендациями покупать в "Сенсе"?
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 08:40

Все брокеры НЕ продают облигации за день до выплаты купона? Если выплата 14 августа, то сегодня в ICU можно даже не заходить? В продаже этой облигации не будет?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 09:43

  candidat написав:Все брокеры НЕ продают облигации за день до выплаты купона? Если выплата 14 августа, то сегодня в ICU можно даже не заходить? В продаже этой облигации не будет?


таку фішку чув лише за Сенс
про інших - ні
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 10:47

В котором часу по вторникам Минфин проводит аукцион ОВГЗ?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 11:56

Re: Ринок ОВДП

candidat написав:В котором часу по вторникам Минфин проводит аукцион ОВГЗ?
Примерно в 11 утра
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 12:18

Я опять в полном ступоре от того, что происходит.
Спрашивал ICU насчёт облигации UA4000231625 (до 09.02.2028). Ответили, что нет в наличии, но Минфин определяется, сколько ещё этих облигаций выпустить, и эти облигации ожидаются в наличии на следующей (т.е. уже на этой) неделе.

И сразу два момента было непонятно:
1. Каждый вторник в июле Минфин выставлял этих облигаций на 5 млрд. Эта сумма - просто устно заявленное количество, ни к чему не обязывающее Минфин? Или куда делся остаток от выпущенных облигаций? Ведь по итогам аукциона написано, что всего выпущено на 8 с чем-то млрд.
2. Насчёт "ожидаются на следующей неделе" - совсем не конкретно, пять рабочих дней. Когда снимать со счетов, которые проценты приносят, и переводить в ICU?

Так вот, сегодня облигации UA4000231625 в ICU таки появились. Не успел войти ровно в 11:00, но на 11:09 было 284 шт., а на 11:14 уже 231. Но это мало.
Вопросы:
а) почему так мало, если есть спрос?
b) где в ICU могли их взять, если на аукционе их не было, и писали о том, что Минфин с эмиссией определяется. Т.е. вроде как не должна быть покупка где-то на стороне, а у Минфина, но как?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 12:27

И ещё один совсем непонятный вопрос.
ОВГЗ UA4000231625 продавали весь июль. На первом аукционе 02.07 было куплено на 1,775 млрд 18-ю брокерами. А дальше все покатилось вниз. На втором продано только на 142 млн, а в последний аукцион - всего на 29 млн и всего 7-ю брокерами.

В августе появляется на аукционе UA4000232177 (до 20.10.2027) и на первом же аукционе заявляется объем выпуска аж на 10 млрд, а брокеры подают заявки 10,7 млрд, т.е. не всем даже досталось.

Внимание, вопрос!
В чем же такая разница между UA4000232177 и UA4000231625, что первые отрывают с руками, а вторую брокеры вообще не берут (при том, что на примере ICU у самих брокеров быстро раскупают, как только появится)?
У UA4000231625 больше ставка, на 4 месяца дольше эту ставку можно зафиксировать.
Ещё один отличительный момент: у UA4000232177 только первичное размещение, а у UA4000231625 первичное было в феврале.

Объясните, что происходит?
candidat
 
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