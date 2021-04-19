Додано: Вів 13 сер, 2024 13:42

adj написав: ICU дилер, вони що купили те й продають клієнтам пачками, плюс на своїй платформі окремо ще викупають те що їх клієнти купили у них раніше.



Видно облігація яка вас цікавить - їх не зацікавила, йдіть до іншого брокера/дилера і там купіть.



Або в майбутньомум беріть участь на первинних аукціонах, там найкраща дохідність без посередників, як на вторинному ринку. ICU дилер, вони що купили те й продають клієнтам пачками, плюс на своїй платформі окремо ще викупають те що їх клієнти купили у них раніше.Видно облігація яка вас цікавить - їх не зацікавила, йдіть до іншого брокера/дилера і там купіть.Або в майбутньомум беріть участь на первинних аукціонах, там найкраща дохідність без посередників, як на вторинному ринку.

Посмотрел условия участия в аукционе. Комиссий воз и маленькая тележка: за участие в аукционе 1000-2000 грн (в зависимости от брокера), открытие счета в ЦБ 250-1000 грн, хранение 50-100 грн/мес. Набегает столько, что надо купить этих облигаций на сумму под миллион, если не больше, чтоб перекрыть эти комиссии.Но тут вступает во всей своей красе банковская система, которая считает, что у нее только деньги легальные, а мы все - отмыватели денег. Хотя всё наоборот. Так вот, принесешь этот миллион в банк и всё, жизнь уже не будет такой, как прежде: заставят справки за десять лет собирать, вымотают все нервы, а в результате ещё и могут заявить, что их справки не устраивают и заблокировать счета.А депозиты ж у них не считаются, с какого-то перепугу. Это, получается, заодно ещё и обвинение всех других банков, что они тоже отмывают деньги, ведь то, что деньги лежали на депозите в другом банке, этому банку не указ, легальными он их не считает. А т.к. деньги могут быть либо легальными, либо нелегальными, третьего не дано, значит, банки считают, что другие банки держат на депозитах наши нелегальные средства.Вот и неси крупную сумму под аукцион. А если разделить на 2-3 человека, то двойной-тройной пакет комиссий сожрёт всю выгоду.