така мала к-сть (та ще й не кругла) - скоріш за все це продали клієнти раніше і тепер брокер їх продає
зазвичай ті що в них є - появляються із кількості 10000 і на протязі дня "тають"
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 13 сер, 2024 12:35
Re: Ринок ОВДП
Додано: Вів 13 сер, 2024 12:39
Так, может, на 11:00 была круглая. Я только в 11:09 посмотрел. Могли за 9 минут часть продать. А может, и нет. Не знаю. Но что мало, то мало. Не могли же за 9 минут раскупить несколько тысяч штук.
Додано: Вів 13 сер, 2024 12:52
Re: Ринок ОВДП
ICU дилер, вони що купили те й продають клієнтам пачками, плюс на своїй платформі окремо ще викупають те що їх клієнти купили у них раніше.
Видно облігація яка вас цікавить - їх не зацікавила, йдіть до іншого брокера/дилера і там купіть.
Або в майбутньомум беріть участь на первинних аукціонах, там найкраща дохідність без посередників, як на вторинному ринку.
Додано: Вів 13 сер, 2024 13:42
Посмотрел условия участия в аукционе. Комиссий воз и маленькая тележка: за участие в аукционе 1000-2000 грн (в зависимости от брокера), открытие счета в ЦБ 250-1000 грн, хранение 50-100 грн/мес. Набегает столько, что надо купить этих облигаций на сумму под миллион, если не больше, чтоб перекрыть эти комиссии.
Но тут вступает во всей своей красе банковская система, которая считает, что у нее только деньги легальные, а мы все - отмыватели денег. Хотя всё наоборот. Так вот, принесешь этот миллион в банк и всё, жизнь уже не будет такой, как прежде: заставят справки за десять лет собирать, вымотают все нервы, а в результате ещё и могут заявить, что их справки не устраивают и заблокировать счета.
А депозиты ж у них не считаются, с какого-то перепугу. Это, получается, заодно ещё и обвинение всех других банков, что они тоже отмывают деньги, ведь то, что деньги лежали на депозите в другом банке, этому банку не указ, легальными он их не считает. А т.к. деньги могут быть либо легальными, либо нелегальными, третьего не дано, значит, банки считают, что другие банки держат на депозитах наши нелегальные средства.
Вот и неси крупную сумму под аукцион. А если разделить на 2-3 человека, то двойной-тройной пакет комиссий сожрёт всю выгоду.
Додано: Вів 13 сер, 2024 16:22
candidat тоді задумайтесь чи треба вам взагалі цінні папери. Може простіше купити долар і не паритись.
Додано: Вів 13 сер, 2024 17:11
Повністю підтримую вашу думку і стурбованість - лише не більше 1.5 млн на 5 партнерів з Дії можна купити військових облігацій та Універ до 400 тис грн тіж самі військові без додаткових комісій витрат і інше.
Приблизно раз на 6 місяців буде приблизно біля 3 к уо у вигляді купонних виплат.
Додано: Вів 13 сер, 2024 17:44
sens а девальвація гривні і знецінення основної суми яка проінвестована не турбує?
Додано: Вів 13 сер, 2024 20:16
цікаво як наші (не)владно-можці сотні мільйонів інвестують в бумаги і щось ніде не чути щоб їх шманав фінмон у всі дзюрки
у них окрема ВІП кабінка чи як
ще й злісно порушують законодавство
В офісі президента не пояснили, чому він не задекларував змін.
А ЧИ НЕ ПРИКЛАД ЦЕ ДЛЯ НАС?
Додано: Вів 13 сер, 2024 20:38
Додано: Сер 14 сер, 2024 00:35
Я не рахував, але за останній квартал наче девальвація гривні 5% до долара. Це означає що купон буде на 5% менший в доларах, але головніше що тіло (сума яка вкладена в покупку ОВДП теж обезцінюється).
Якщо в гривні зараз 16% прибуток, то у валюті закордоном можна було взяти комерційні облігації під 6% і не паритись ні через фінмон, або потенційну девальвацію або через нові обмеження від НЮУ
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