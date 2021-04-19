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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 664665666667
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 00:41

Re: Ринок ОВДП

https://sud.ua/uk/news/ukraine/308099-v ... tov-i-ovgz

На думку Пишного, якщо є потреба оцінити привабливість гривні до долара, то треба принаймні брати ставки та курс за однаковий період.

«За останній рік офіційний курс гривні знизився на 12,5%. Курс на готівковому ринку – на 11,1%. Ставки за депозитами у багатьох банках рік тому становили 15% та вище. За ОВДП – 16,5%-20%. Ті, хто рік тому вклався у гривню, точно не втратили», - каже очільник НБУ.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 09:21

Ринок ОВДП

adj написав:
  sens написав:
  adj написав:sens а девальвація гривні і знецінення основної суми яка проінвестована не турбує?

Капіталізація менше за інфляцію?

Я не рахував, але за останній квартал наче девальвація гривні 5% до долара. Це означає що купон буде на 5% менший в доларах, але головніше що тіло (сума яка вкладена в покупку ОВДП теж обезцінюється).
Якщо в гривні зараз 16% прибуток, то у валюті закордоном можна було взяти комерційні облігації під 6% і не паритись ні через фінмон, або потенційну девальвацію або через нові обмеження від НЮУ
Питання як купити ці комерційні облігації закордоном..
vadymbanker
 
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