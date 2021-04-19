На думку Пишного, якщо є потреба оцінити привабливість гривні до долара, то треба принаймні брати ставки та курс за однаковий період.
«За останній рік офіційний курс гривні знизився на 12,5%. Курс на готівковому ринку – на 11,1%. Ставки за депозитами у багатьох банках рік тому становили 15% та вище. За ОВДП – 16,5%-20%. Ті, хто рік тому вклався у гривню, точно не втратили», - каже очільник НБУ.
adj написав:sens а девальвація гривні і знецінення основної суми яка проінвестована не турбує?
Капіталізація менше за інфляцію?
Я не рахував, але за останній квартал наче девальвація гривні 5% до долара. Це означає що купон буде на 5% менший в доларах, але головніше що тіло (сума яка вкладена в покупку ОВДП теж обезцінюється). Якщо в гривні зараз 16% прибуток, то у валюті закордоном можна було взяти комерційні облігації під 6% і не паритись ні через фінмон, або потенційну девальвацію або через нові обмеження від НЮУ
Питання як купити ці комерційні облігації закордоном..
vadymbanker тут на форумі є відповідні гілки, наприклад interactive brokers, у них доступний великий обсяг облігацій, але треба мати можливість вивести валюту закордон щоб поповнити інвестиційний рахунок, і подивитись комісії за покупку, щоб не вийшло що купив на 1000 дол облігацію і заплатив 5 дол комісії і заробив мінус.
Але це такі знання які треба 1 раз отримати, порахувати і далі там все так само буде, це не акції де треба слідкувати за ринками (якщо активно трейдити).
adj написав:sens а девальвація гривні і знецінення основної суми яка проінвестована не турбує?
Капіталізація менше за інфляцію?
Я не рахував, але за останній квартал наче девальвація гривні 5% до долара. Це означає що купон буде на 5% менший в доларах, але головніше що тіло (сума яка вкладена в покупку ОВДП теж обезцінюється). Якщо в гривні зараз 16% прибуток, то у валюті закордоном можна було взяти комерційні облігації під 6% і не паритись ні через фінмон, або потенційну девальвацію або через нові обмеження від НЮУ
Питання як купити ці комерційні облігації закордоном..[/quote]
adj написав:vadymbanker тут на форумі є відповідні гілки, наприклад interactive brokers, у них доступний великий обсяг облігацій, але треба мати можливість вивести валюту закордон щоб поповнити інвестиційний рахунок, і подивитись комісії за покупку, щоб не вийшло що купив на 1000 дол облігацію і заплатив 5 дол комісії і заробив мінус.
Але це такі знання які треба 1 раз отримати, порахувати і далі там все так само буде, це не акції де треба слідкувати за ринками (якщо активно трейдити).
vadymbanker думаю не тільки ІВ, просто у мене особисто є досвід з ІВ sens так, з громадянством україни, головне щоб реєстрація була не на окупованих територіях.
ІВ теж може запитати про походження грошей, але поріг збудження їх фін.мону там вищий ніж у наших банків. -- Хоча я вам тут зараз раджу, але я не знаю вашу ситуацію. Наприклад вам треба буде подумати про декларування іноземних доходів (робити/не робити). Чи буде вас турбувати CRS. А також як потім ці гроші завести в Україну, коли питання фін.мону в укр банках нікуди не дінеться, так можна буде малими порціями кидати, але це може не спасти, це ризик.
Плюс на додачу треба буде час щоб ознайомитись з IB, як отримати доступ до торгівлі на ринку облігацій, і як шукати через Bond Scanner облігації які підходять вам по вашим параметрам.
Це такий собі пост скриптум щоб потім не було претензій.
adj написав:vadymbanker думаю не тільки ІВ, просто у мене особисто є досвід з ІВ sens так, з громадянством україни, головне щоб реєстрація була не на окупованих територіях.
ІВ теж може запитати про походження грошей, але поріг збудження їх фін.мону там вищий ніж у наших банків. -- Хоча я вам тут зараз раджу, але я не знаю вашу ситуацію. Наприклад вам треба буде подумати про декларування іноземних доходів (робити/не робити). Чи буде вас турбувати CRS. А також як потім ці гроші завести в Україну, коли питання фін.мону в укр банках нікуди не дінеться, так можна буде малими порціями кидати, але це може не спасти, це ризик.
Плюс на додачу треба буде час щоб ознайомитись з IB, як отримати доступ до торгівлі на ринку облігацій, і як шукати через Bond Scanner облігації які підходять вам по вашим параметрам.
Це такий собі пост скриптум щоб потім не було претензій.
adj написав:vadymbanker думаю не тільки ІВ, просто у мене особисто є досвід з ІВ sens так, з громадянством україни, головне щоб реєстрація була не на окупованих територіях.
ІВ теж може запитати про походження грошей, але поріг збудження їх фін.мону там вищий ніж у наших банків. -- Хоча я вам тут зараз раджу, але я не знаю вашу ситуацію. Наприклад вам треба буде подумати про декларування іноземних доходів (робити/не робити). Чи буде вас турбувати CRS. А також як потім ці гроші завести в Україну, коли питання фін.мону в укр банках нікуди не дінеться, так можна буде малими порціями кидати, але це може не спасти, це ризик.
Плюс на додачу треба буде час щоб ознайомитись з IB, як отримати доступ до торгівлі на ринку облігацій, і як шукати через Bond Scanner облігації які підходять вам по вашим параметрам.
Це такий собі пост скриптум щоб потім не було претензій.
Немає точної цифри?
Якщо ви про їх фін.мон то там він справжній, тому ніяких даних ви не знайдете але можна орієнтуватись на закони юрисдикції де працює брокер.
adj написав:vadymbanker думаю не тільки ІВ, просто у мене особисто є досвід з ІВ sens так, з громадянством україни, головне щоб реєстрація була не на окупованих територіях.
ІВ теж може запитати про походження грошей, але поріг збудження їх фін.мону там вищий ніж у наших банків. -- Хоча я вам тут зараз раджу, але я не знаю вашу ситуацію. Наприклад вам треба буде подумати про декларування іноземних доходів (робити/не робити). Чи буде вас турбувати CRS. А також як потім ці гроші завести в Україну, коли питання фін.мону в укр банках нікуди не дінеться, так можна буде малими порціями кидати, але це може не спасти, це ризик.
Плюс на додачу треба буде час щоб ознайомитись з IB, як отримати доступ до торгівлі на ринку облігацій, і як шукати через Bond Scanner облігації які підходять вам по вашим параметрам.
Це такий собі пост скриптум щоб потім не було претензій.
IB зараз США юрисдикція для клієнтів, не UK. США не підпадає під CRS.