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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 665666667668>
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 00:41

Re: Ринок ОВДП

https://sud.ua/uk/news/ukraine/308099-v ... tov-i-ovgz

На думку Пишного, якщо є потреба оцінити привабливість гривні до долара, то треба принаймні брати ставки та курс за однаковий період.

«За останній рік офіційний курс гривні знизився на 12,5%. Курс на готівковому ринку – на 11,1%. Ставки за депозитами у багатьох банках рік тому становили 15% та вище. За ОВДП – 16,5%-20%. Ті, хто рік тому вклався у гривню, точно не втратили», - каже очільник НБУ.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 09:21

Ринок ОВДП

adj написав:
  sens написав:
  adj написав:sens а девальвація гривні і знецінення основної суми яка проінвестована не турбує?

Капіталізація менше за інфляцію?

Я не рахував, але за останній квартал наче девальвація гривні 5% до долара. Це означає що купон буде на 5% менший в доларах, але головніше що тіло (сума яка вкладена в покупку ОВДП теж обезцінюється).
Якщо в гривні зараз 16% прибуток, то у валюті закордоном можна було взяти комерційні облігації під 6% і не паритись ні через фінмон, або потенційну девальвацію або через нові обмеження від НЮУ
Питання як купити ці комерційні облігації закордоном..
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 10:56

vadymbanker тут на форумі є відповідні гілки, наприклад interactive brokers, у них доступний великий обсяг облігацій, але треба мати можливість вивести валюту закордон щоб поповнити інвестиційний рахунок, і подивитись комісії за покупку, щоб не вийшло що купив на 1000 дол облігацію і заплатив 5 дол комісії і заробив мінус.

Але це такі знання які треба 1 раз отримати, порахувати і далі там все так само буде, це не акції де треба слідкувати за ринками (якщо активно трейдити).
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 11:53

  vadymbanker написав:
adj написав:
  adj написав:sens а девальвація гривні і знецінення основної суми яка проінвестована не турбує?

Капіталізація менше за інфляцію?

Я не рахував, але за останній квартал наче девальвація гривні 5% до долара. Це означає що купон буде на 5% менший в доларах, але головніше що тіло (сума яка вкладена в покупку ОВДП теж обезцінюється).
Якщо в гривні зараз 16% прибуток, то у валюті закордоном можна було взяти комерційні облігації під 6% і не паритись ні через фінмон, або потенційну девальвацію або через нові обмеження від НЮУ
Питання як купити ці комерційні облігації закордоном..[/quote]


З паспортом громадянина України
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 12:28

Re: Ринок ОВДП

adj написав:vadymbanker тут на форумі є відповідні гілки, наприклад interactive brokers, у них доступний великий обсяг облігацій, але треба мати можливість вивести валюту закордон щоб поповнити інвестиційний рахунок, і подивитись комісії за покупку, щоб не вийшло що купив на 1000 дол облігацію і заплатив 5 дол комісії і заробив мінус.

Але це такі знання які треба 1 раз отримати, порахувати і далі там все так само буде, це не акції де треба слідкувати за ринками (якщо активно трейдити).
Тобто тільки IB..? І питання виводу коштів.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 12:52

vadymbanker думаю не тільки ІВ, просто у мене особисто є досвід з ІВ
sens так, з громадянством україни, головне щоб реєстрація була не на окупованих територіях.

ІВ теж може запитати про походження грошей, але поріг збудження їх фін.мону там вищий ніж у наших банків.
--
Хоча я вам тут зараз раджу, але я не знаю вашу ситуацію. Наприклад вам треба буде подумати про декларування іноземних доходів (робити/не робити). Чи буде вас турбувати CRS. А також як потім ці гроші завести в Україну, коли питання фін.мону в укр банках нікуди не дінеться, так можна буде малими порціями кидати, але це може не спасти, це ризик.

Плюс на додачу треба буде час щоб ознайомитись з IB, як отримати доступ до торгівлі на ринку облігацій, і як шукати через Bond Scanner облігації які підходять вам по вашим параметрам.

Це такий собі пост скриптум щоб потім не було претензій.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 13:40

  adj написав:vadymbanker думаю не тільки ІВ, просто у мене особисто є досвід з ІВ
sens так, з громадянством україни, головне щоб реєстрація була не на окупованих територіях.

ІВ теж може запитати про походження грошей, але поріг збудження їх фін.мону там вищий ніж у наших банків.
--
Хоча я вам тут зараз раджу, але я не знаю вашу ситуацію. Наприклад вам треба буде подумати про декларування іноземних доходів (робити/не робити). Чи буде вас турбувати CRS. А також як потім ці гроші завести в Україну, коли питання фін.мону в укр банках нікуди не дінеться, так можна буде малими порціями кидати, але це може не спасти, це ризик.

Плюс на додачу треба буде час щоб ознайомитись з IB, як отримати доступ до торгівлі на ринку облігацій, і як шукати через Bond Scanner облігації які підходять вам по вашим параметрам.

Це такий собі пост скриптум щоб потім не було претензій.


Немає точної цифри?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 14:12

  sens написав:
  adj написав:vadymbanker думаю не тільки ІВ, просто у мене особисто є досвід з ІВ
sens так, з громадянством україни, головне щоб реєстрація була не на окупованих територіях.

ІВ теж може запитати про походження грошей, але поріг збудження їх фін.мону там вищий ніж у наших банків.
--
Хоча я вам тут зараз раджу, але я не знаю вашу ситуацію. Наприклад вам треба буде подумати про декларування іноземних доходів (робити/не робити). Чи буде вас турбувати CRS. А також як потім ці гроші завести в Україну, коли питання фін.мону в укр банках нікуди не дінеться, так можна буде малими порціями кидати, але це може не спасти, це ризик.

Плюс на додачу треба буде час щоб ознайомитись з IB, як отримати доступ до торгівлі на ринку облігацій, і як шукати через Bond Scanner облігації які підходять вам по вашим параметрам.

Це такий собі пост скриптум щоб потім не було претензій.


Немає точної цифри?

Якщо ви про їх фін.мон то там він справжній, тому ніяких даних ви не знайдете але можна орієнтуватись на закони юрисдикції де працює брокер.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 14:18

Re: Ринок ОВДП

adj написав:vadymbanker думаю не тільки ІВ, просто у мене особисто є досвід з ІВ
sens так, з громадянством україни, головне щоб реєстрація була не на окупованих територіях.

ІВ теж може запитати про походження грошей, але поріг збудження їх фін.мону там вищий ніж у наших банків.
--
Хоча я вам тут зараз раджу, але я не знаю вашу ситуацію. Наприклад вам треба буде подумати про декларування іноземних доходів (робити/не робити). Чи буде вас турбувати CRS. А також як потім ці гроші завести в Україну, коли питання фін.мону в укр банках нікуди не дінеться, так можна буде малими порціями кидати, але це може не спасти, це ризик.

Плюс на додачу треба буде час щоб ознайомитись з IB, як отримати доступ до торгівлі на ринку облігацій, і як шукати через Bond Scanner облігації які підходять вам по вашим параметрам.

Це такий собі пост скриптум щоб потім не було претензій.
IB зараз США юрисдикція для клієнтів, не UK. США не підпадає під CRS.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 14:32

vadymbanker наскільки я розумію там різних клієнтів по різному кидає то сша то ірландія. З вересня побачимо що буде з CRS і ІВ, буде перший повноцінний обмін по ідеї
adj
 
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