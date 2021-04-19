Додано: Сер 14 сер, 2024 12:52

vadymbanker думаю не тільки ІВ, просто у мене особисто є досвід з ІВ

sens так, з громадянством україни, головне щоб реєстрація була не на окупованих територіях.



ІВ теж може запитати про походження грошей, але поріг збудження їх фін.мону там вищий ніж у наших банків.

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Хоча я вам тут зараз раджу, але я не знаю вашу ситуацію. Наприклад вам треба буде подумати про декларування іноземних доходів (робити/не робити). Чи буде вас турбувати CRS. А також як потім ці гроші завести в Україну, коли питання фін.мону в укр банках нікуди не дінеться, так можна буде малими порціями кидати, але це може не спасти, це ризик.



Плюс на додачу треба буде час щоб ознайомитись з IB, як отримати доступ до торгівлі на ринку облігацій, і як шукати через Bond Scanner облігації які підходять вам по вашим параметрам.



Це такий собі пост скриптум щоб потім не було претензій.