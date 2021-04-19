"Чому НБУ змінив свою риторику і тепер порівнює дохідність гривневих інструментів не з девальвацією, а з інфляцією?"

Це питання Yaroslav Vinokurov під час інтерв'ю для Економічна правда заставило мене вкотре задуматися і ретельно проаналізувати те, як суспільство сприймає наші сигнали.

За моїми відчуттями, наша риторика не змінилася. Ми завжди казали, що опікуємося захистом заощаджень населення від інфляції завдяки гривневим інструментам: депозитами та ОВДП. Це зі свого боку обмежує тиск на валютному ринку.

Однак з контексту питання стає зрозуміло, що ми маємо внести додаткову ясність у термін привабливості гривні. Зробити вербальну інтервенцію, націлену на зрозумілість нашої політики та пріоритетів.

Отже, чи забезпечується зараз привабливість гривні? Моя відповідь – так.

Ставки за гривневими депозитами в середньому становлять 12,9%. Після оподаткування – 10,3%. Ставки за ОВДП – 12,6–17,4%. Але чи можна їх порівнювати з показником інфляції за рік, що минув? Ні, адже якщо ви зараз покладете гроші на депозит, це не захистить їх від поточної інфляції, але дасть змогу покрити інфляцію, яка буде в майбутньому. Тому, оцінюючи привабливість гривні, потрібно дивитися на показник інфляції, який буде через рік.

Прогноз інфляції на цей рік – 8,5%, на наступний – 6,6%. Ми також дивимося на різні очікування щодо інфляції на наступні 12 місяців – вони коливаються в межах 7–9%. Тобто середня ставка депозитів забезпечує захист гривневих заощаджень для населення. Облігації в цьому контексті ще більш привабливий актив.

Чи зберігатиметься привабливість гривні, якщо оцінювати її за рівнем девальвації?

Ми насамперед дивимося на інфляцію, однак я розумію, що люди зважають на ситуацію і на валютному ринку. Якщо хочете оцінити привабливість гривні до долара, то треба принаймні брати ставки та курс за однаковий період. За останній рік офіційний курс гривні знизився на 12,5%. Але курс на готівковому ринку, де купує та продає валюту населення, просів менше – на 11,1%.

Ставки за депозитами в багатьох банках рік тому становили 15% та вище (або ж 12% та вище після оподаткування). Дохідність ОВДП – 16,5–20%. Ті, хто рік тому вклався у гривню, точно не втратили.

Однак!

Ми розуміємо, що привабливість гривневих активів відносно іноземної валюти суттєво залежатиме від періоду, який візьмемо для порівняння. Так, в окремі місяці дохідність гривневих депозитів суттєво перевищувала крок девальвації, в інший – навпаки, була нижчою. Наприклад, рівень сьогоднішнього готівкового курсу цілком співмірний, а в деякі періоди навіть сильніший порівняно з тим, за яким курсом населення купувало долар у 2022 році.

Наше головне завдання в контексті привабливості гривні – створити такі умови, щоб люди, які вклалися у гривневі інструменти, через рік могли купити не менше товарів та послуг, ніж зараз. Фактично ми маємо захистити гривневі доходи і гривневі заощадження населення від знецінення.

Друге завдання – щоб у середньостроковій перспективі купівля доларів чи євро не була гарантовано привабливішою за вкладення в гривню.

За гнучкого курсоутворення курс може як послаблюватися, так і зміцнюватися. Тож ніхто не може бути впевнений, що придбання іноземної валюти, навіть з урахуванням отриманого відсоткового доходу, на певному часовому горизонті виявиться вигіднішим за інвестиції в гривневі інструменти.

До того ж ставки за ними залишаються доволі високими. Це і далі даватиме змогу знижувати тиск на валютному ринку.

Вдячний Ярославу за ґрунтовну розмову, за важливі запитання та ретельну підготовку. Інтерв'ю охопило багато тем: від привабливості гривні до фінансування бюджетного дефіциту та підвищення податків, від приватизації банків до стратегії розвитку кредитування та кредитів на енергетику, від критики монетарної політики до ефективності облікової ставки в умовах війни та значної невизначеності.