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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 666667668669>
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 14:35

Андрій Пишний

"Чому НБУ змінив свою риторику і тепер порівнює дохідність гривневих інструментів не з девальвацією, а з інфляцією?"
Це питання Yaroslav Vinokurov під час інтерв'ю для Економічна правда заставило мене вкотре задуматися і ретельно проаналізувати те, як суспільство сприймає наші сигнали.
За моїми відчуттями, наша риторика не змінилася. Ми завжди казали, що опікуємося захистом заощаджень населення від інфляції завдяки гривневим інструментам: депозитами та ОВДП. Це зі свого боку обмежує тиск на валютному ринку.
Однак з контексту питання стає зрозуміло, що ми маємо внести додаткову ясність у термін привабливості гривні. Зробити вербальну інтервенцію, націлену на зрозумілість нашої політики та пріоритетів.
Отже, чи забезпечується зараз привабливість гривні? Моя відповідь – так.
Ставки за гривневими депозитами в середньому становлять 12,9%. Після оподаткування – 10,3%. Ставки за ОВДП – 12,6–17,4%. Але чи можна їх порівнювати з показником інфляції за рік, що минув? Ні, адже якщо ви зараз покладете гроші на депозит, це не захистить їх від поточної інфляції, але дасть змогу покрити інфляцію, яка буде в майбутньому. Тому, оцінюючи привабливість гривні, потрібно дивитися на показник інфляції, який буде через рік.
Прогноз інфляції на цей рік – 8,5%, на наступний – 6,6%. Ми також дивимося на різні очікування щодо інфляції на наступні 12 місяців – вони коливаються в межах 7–9%. Тобто середня ставка депозитів забезпечує захист гривневих заощаджень для населення. Облігації в цьому контексті ще більш привабливий актив.
Чи зберігатиметься привабливість гривні, якщо оцінювати її за рівнем девальвації?
Ми насамперед дивимося на інфляцію, однак я розумію, що люди зважають на ситуацію і на валютному ринку. Якщо хочете оцінити привабливість гривні до долара, то треба принаймні брати ставки та курс за однаковий період. За останній рік офіційний курс гривні знизився на 12,5%. Але курс на готівковому ринку, де купує та продає валюту населення, просів менше – на 11,1%.
Ставки за депозитами в багатьох банках рік тому становили 15% та вище (або ж 12% та вище після оподаткування). Дохідність ОВДП – 16,5–20%. Ті, хто рік тому вклався у гривню, точно не втратили.
Однак!
Ми розуміємо, що привабливість гривневих активів відносно іноземної валюти суттєво залежатиме від періоду, який візьмемо для порівняння. Так, в окремі місяці дохідність гривневих депозитів суттєво перевищувала крок девальвації, в інший – навпаки, була нижчою. Наприклад, рівень сьогоднішнього готівкового курсу цілком співмірний, а в деякі періоди навіть сильніший порівняно з тим, за яким курсом населення купувало долар у 2022 році.
Наше головне завдання в контексті привабливості гривні – створити такі умови, щоб люди, які вклалися у гривневі інструменти, через рік могли купити не менше товарів та послуг, ніж зараз. Фактично ми маємо захистити гривневі доходи і гривневі заощадження населення від знецінення.
Друге завдання – щоб у середньостроковій перспективі купівля доларів чи євро не була гарантовано привабливішою за вкладення в гривню.
За гнучкого курсоутворення курс може як послаблюватися, так і зміцнюватися. Тож ніхто не може бути впевнений, що придбання іноземної валюти, навіть з урахуванням отриманого відсоткового доходу, на певному часовому горизонті виявиться вигіднішим за інвестиції в гривневі інструменти.
До того ж ставки за ними залишаються доволі високими. Це і далі даватиме змогу знижувати тиск на валютному ринку.
Вдячний Ярославу за ґрунтовну розмову, за важливі запитання та ретельну підготовку. Інтерв'ю охопило багато тем: від привабливості гривні до фінансування бюджетного дефіциту та підвищення податків, від приватизації банків до стратегії розвитку кредитування та кредитів на енергетику, від критики монетарної політики до ефективності облікової ставки в умовах війни та значної невизначеності.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 14:40

Re: Ринок ОВДП

adj написав:vadymbanker наскільки я розумію там різних клієнтів по різному кидає то сша то ірландія. З вересня побачимо що буде з CRS і ІВ, буде перший повноцінний обмін по ідеї
Мені підтвердили що всіх зараз на США відкривають, а вот існуючих невідомо, припускаю що теж переводять.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 15:15

vadymbanker тоді можна спати спокійно, до поки не прийде час виводити
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 10:46

Шановні форумчани! 👋

Для тих, хто багато чув про переваги інвестування в ОВДП, але на практиці ще не вивчив алгоритм використання цього інструменту — у пригоді стане курс від Академії Мінфін.

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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 18:27

https://minfin.com.ua/ua/invest/article ... a-pershih/

Переваги депозит від овдп , в статті знову ні слова про дострокове погашення... Що за автори у порталу ?(
sens
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 10:20

Коллеги, что из себя представляет финмон сенса в части погашения облигаций в грн? От какой может возбудиться и за какой период накопительно считает эту самую сумму? Особенно, когда покупалось через Дию, не с карт сенса, но возврат в сенс.
И вообще, различает погашение военных от невоенных?
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 11:48

Re: Ринок ОВДП

  la9 написав:И вообще, различает погашение военных от невоенных?

тут наче без різниці

по фінмону - не чув ще жодного випадку щоб Сенс "чмурив" за ОВДП
але це не значить що такого нема
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 11:48

Re: Ринок ОВДП

greenozon написав:
  la9 написав:И вообще, различает погашение военных от невоенных?

тут наче без різниці

по фінмону - не чув ще жодного випадку щоб Сенс "чмурив" за ОВДП
але це не значить що такого нема
Подтверждаю
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 11:57

цікаві факти про ОВДП

а ви знали скільки випусків бумаг зараз працюють в обігу?
190 !
а найдовший рік погашення?

2052!

https://mof.gov.ua/uk/ovdp-shho-perebuvajut-v-obigu
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 11:57

  greenozon написав:
  la9 написав:И вообще, различает погашение военных от невоенных?

тут наче без різниці

по фінмону - не чув ще жодного випадку щоб Сенс "чмурив" за ОВДП
але це не значить що такого нема

все стандартно як і по іншим операціям.Тобто якщо зайде більше 400 тис. від погашення/продажу то попадалово.Ну і т.д.
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