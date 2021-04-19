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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 666667668669
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 11:58

Re: Ринок ОВДП

посетитель написав:
  greenozon написав:
  la9 написав:И вообще, различает погашение военных от невоенных?

тут наче без різниці

по фінмону - не чув ще жодного випадку щоб Сенс "чмурив" за ОВДП
але це не значить що такого нема

все стандартно як і по іншим операціям.Тобто якщо зайде більше 400 тис. від погашення/продажу то попадалово.Ну і т.д.
У меня не было с этим проблем..
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 12:11

українці нарощують свої інвестиції в ОВДП, цифри на максимумах за всю історію держави,
нерезиденти ж навпаки - тікають,
давайте спробуємо спрогнозувати, коли останній стовбець стане 0 (або майже 0)?

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greenozon
 
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  #<1 ... 666667668669
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