У меня не было с этим проблем..посетитель написав:
все стандартно як і по іншим операціям.Тобто якщо зайде більше 400 тис. від погашення/продажу то попадалово.Ну і т.д.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 18 сер, 2024 11:58
Re: Ринок ОВДП
У меня не было с этим проблем..
Додано: Нед 18 сер, 2024 12:11
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