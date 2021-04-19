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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 18 сер, 2024 11:58
посетитель написав: greenozon написав: la9 написав:
И вообще, различает погашение военных от невоенных?
тут наче без різниці
по фінмону - не чув ще жодного випадку щоб Сенс "чмурив" за ОВДП
але це не значить що такого нема
все стандартно як і по іншим операціям.Тобто якщо зайде більше 400 тис. від погашення/продажу то попадалово.Ну і т.д.
У меня не было с этим проблем..
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vadymbanker
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Додано: Нед 18 сер, 2024 12:11
українці нарощують свої інвестиції в ОВДП, цифри на максимумах за всю історію держави,
нерезиденти ж навпаки - тікають,
давайте спробуємо спрогнозувати, коли останній стовбець стане 0 (або майже 0)?
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Додано: Нед 18 сер, 2024 13:48
vadymbanker написав:
посетитель написав:все стандартно як і по іншим операціям.Тобто якщо зайде більше 400 тис. від погашення/продажу то попадалово.Ну і т.д.
У меня не было с этим проблем..
За один місяць на рахунок від овдп надходило більше 400 тис?
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Додано: Нед 18 сер, 2024 13:48
посетитель написав: vadymbanker написав:
посетитель написав:все стандартно як і по іншим операціям.Тобто якщо зайде більше 400 тис. від погашення/продажу то попадалово.Ну і т.д.
У меня не было с этим проблем..
За один місяць на рахунок від овдп надходило більше 400 тис?
Да, существенно больше
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Додано: Пон 19 сер, 2024 06:13
посетитель написав: vadymbanker написав:
посетитель написав:все стандартно як і по іншим операціям.Тобто якщо зайде більше 400 тис. від погашення/продажу то попадалово.Ну і т.д.
У меня не было с этим проблем..
За один місяць на рахунок від овдп надходило більше 400 тис?
Думаю що було виключення ,тому що зп також в сенс , купівля була на зп кошти, тому мабуть ніяких блокування не було.
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