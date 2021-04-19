Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 18 сер, 2024 11:58
посетитель написав: greenozon написав: la9 написав:
И вообще, различает погашение военных от невоенных?
тут наче без різниці
по фінмону - не чув ще жодного випадку щоб Сенс "чмурив" за ОВДП
але це не значить що такого нема
все стандартно як і по іншим операціям.Тобто якщо зайде більше 400 тис. від погашення/продажу то попадалово.Ну і т.д.
У меня не было с этим проблем..
vadymbanker
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Додано: Нед 18 сер, 2024 12:11
українці нарощують свої інвестиції в ОВДП, цифри на максимумах за всю історію держави,
нерезиденти ж навпаки - тікають,
давайте спробуємо спрогнозувати, коли останній стовбець стане 0 (або майже 0)?
greenozon
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Додано: Нед 18 сер, 2024 13:48
vadymbanker написав: посетитель написав:все стандартно як і по іншим операціям.Тобто якщо зайде більше 400 тис. від погашення/продажу то попадалово.Ну і т.д.
У меня не было с этим проблем..
За один місяць на рахунок від овдп надходило більше 400 тис?
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Додано: Нед 18 сер, 2024 13:48
посетитель написав: vadymbanker написав: посетитель написав:все стандартно як і по іншим операціям.Тобто якщо зайде більше 400 тис. від погашення/продажу то попадалово.Ну і т.д.
У меня не было с этим проблем..
За один місяць на рахунок від овдп надходило більше 400 тис?
Да, существенно больше
vadymbanker
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Додано: Пон 19 сер, 2024 06:13
посетитель написав: vadymbanker написав: посетитель написав:все стандартно як і по іншим операціям.Тобто якщо зайде більше 400 тис. від погашення/продажу то попадалово.Ну і т.д.
У меня не было с этим проблем..
За один місяць на рахунок від овдп надходило більше 400 тис?
Думаю що було виключення ,тому що зп також в сенс , купівля була на зп кошти, тому мабуть ніяких блокування не було.
sens
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Додано: Пон 19 сер, 2024 13:41
[quote="5758323:vadymbanker"Да, существенно больше[/quote]
Зп через сенс получаете?
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Додано: Пон 19 сер, 2024 13:42
посетитель написав:[quote="5758323:vadymbanker"Да, существенно больше
Зп через сенс получаете?[/quote]Я ні
vadymbanker
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Додано: Пон 19 сер, 2024 14:25
candidat написав:
И ещё один совсем непонятный вопрос.
ОВГЗ UA4000231625 продавали весь июль. На первом аукционе 02.07 было куплено на 1,775 млрд 18-ю брокерами. А дальше все покатилось вниз. На втором продано только на 142 млн, а в последний аукцион - всего на 29 млн и всего 7-ю брокерами.
ICU продає вашу іскомую бумагу зараз
UA4000231625
https://uainvest.com.ua/ukrbonds?broker=icu
17.35%
greenozon
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