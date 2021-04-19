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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 666667668669
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 11:58

Re: Ринок ОВДП

посетитель написав:
  greenozon написав:
  la9 написав:И вообще, различает погашение военных от невоенных?

тут наче без різниці

по фінмону - не чув ще жодного випадку щоб Сенс "чмурив" за ОВДП
але це не значить що такого нема

все стандартно як і по іншим операціям.Тобто якщо зайде більше 400 тис. від погашення/продажу то попадалово.Ну і т.д.
У меня не было с этим проблем..
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 12:11

українці нарощують свої інвестиції в ОВДП, цифри на максимумах за всю історію держави,
нерезиденти ж навпаки - тікають,
давайте спробуємо спрогнозувати, коли останній стовбець стане 0 (або майже 0)?

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 13:48

  vadymbanker написав:
посетитель написав:все стандартно як і по іншим операціям.Тобто якщо зайде більше 400 тис. від погашення/продажу то попадалово.Ну і т.д.
У меня не было с этим проблем..


За один місяць на рахунок від овдп надходило більше 400 тис?
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 13:48

Re: Ринок ОВДП

посетитель написав:
  vadymbanker написав:
посетитель написав:все стандартно як і по іншим операціям.Тобто якщо зайде більше 400 тис. від погашення/продажу то попадалово.Ну і т.д.
У меня не было с этим проблем..


За один місяць на рахунок від овдп надходило більше 400 тис?
Да, существенно больше
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 06:13

  посетитель написав:
  vadymbanker написав:
посетитель написав:все стандартно як і по іншим операціям.Тобто якщо зайде більше 400 тис. від погашення/продажу то попадалово.Ну і т.д.
У меня не было с этим проблем..


За один місяць на рахунок від овдп надходило більше 400 тис?

Думаю що було виключення ,тому що зп також в сенс , купівля була на зп кошти, тому мабуть ніяких блокування не було.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 13:41

[quote="5758323:vadymbanker"Да, существенно больше[/quote]

Зп через сенс получаете?
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 13:42

Re: Ринок ОВДП

посетитель написав:[quote="5758323:vadymbanker"Да, существенно больше


Зп через сенс получаете?[/quote]Я ні
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 14:25

Re: Ринок ОВДП

  candidat написав:И ещё один совсем непонятный вопрос.
ОВГЗ UA4000231625 продавали весь июль. На первом аукционе 02.07 было куплено на 1,775 млрд 18-ю брокерами. А дальше все покатилось вниз. На втором продано только на 142 млн, а в последний аукцион - всего на 29 млн и всего 7-ю брокерами.


ICU продає вашу іскомую бумагу зараз

UA4000231625
https://uainvest.com.ua/ukrbonds?broker=icu
17.35%
greenozon
 
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