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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 19 сер, 2024 15:49
vadymbanker написав:
посетитель написав:[quote="5758323:vadymbanker"Да, существенно больше
Зп через сенс получаете?
Я ні[/quote]
Дякую за інфо.Будемо знати що при продажу/погашенні в сенсі овдп на рахунок в ньому ж фінмон не чипає.
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