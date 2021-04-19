Я ні[/quote]
Дякую за інфо.Будемо знати що при продажу/погашенні в сенсі овдп на рахунок в ньому ж фінмон не чипає.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 19 сер, 2024 15:49
Додано: Вів 20 сер, 2024 16:51
Шановні форумчани!
На розсуд колективного розуму пропоную викласти свої міркування щодо доцільності придбання валютних військових ОВДП.
Які суттєві ризики несуть ці капіталовкладення?
Яке їх справжнє цільове призначення і чи співпадає воно із заявленим Урядом?
Які у кого є поради, виходячи із власного досвідку початківцям?
Дякую зазделегідь за час і виявлений досвід.
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