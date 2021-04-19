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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 667668669670
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 15:49

  vadymbanker написав:
посетитель написав:[quote="5758323:vadymbanker"Да, существенно больше


Зп через сенс получаете?
Я ні[/quote]

Дякую за інфо.Будемо знати що при продажу/погашенні в сенсі овдп на рахунок в ньому ж фінмон не чипає.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 16:51

Шановні форумчани!
На розсуд колективного розуму пропоную викласти свої міркування щодо доцільності придбання валютних військових ОВДП.
Які суттєві ризики несуть ці капіталовкладення?
Яке їх справжнє цільове призначення і чи співпадає воно із заявленим Урядом?
Які у кого є поради, виходячи із власного досвідку початківцям?
Дякую зазделегідь за час і виявлений досвід.
de Montaigne
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