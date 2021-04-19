Я ні[/quote]
Дякую за інфо.Будемо знати що при продажу/погашенні в сенсі овдп на рахунок в ньому ж фінмон не чипає.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 19 сер, 2024 15:49
Додано: Вів 20 сер, 2024 16:51
Шановні форумчани!
На розсуд колективного розуму пропоную викласти свої міркування щодо доцільності придбання валютних військових ОВДП.
Які суттєві ризики несуть ці капіталовкладення?
Яке їх справжнє цільове призначення і чи співпадає воно із заявленим Урядом?
Які у кого є поради, виходячи із власного досвідку початківцям?
Дякую зазделегідь за час і виявлений досвід.
Додано: Вів 20 сер, 2024 22:22
de Montaigne
Якщо вірите в девальвацію на вашому терміні інвестуванні в ОВДП - беріть валютні, якщо думаєте що НБУ ще буде тримати курс поки ви будете в овдп - беріть гривневі.
Якщо буде дефолт по внутрішнім запозиченням то він буде по обом паперам, не думаю що вирішать дефолтити лише валютні овдп.
При деволті навіть просто валютних овдп найбільший удар буде одразу по банкам, тому що вони валюту зливають туди і не зможуть повернути ці вклади своїм клієнтам відповідно навіть це запустить паніку де люди підуть забирати і гривні і це вб'є банківську систему. Тому я не вірю в дефолт лише валютних ОВДП, якщо він і планується що одразу по всьому але це шлях в 1 кінець тому навряд це на горизонті поки що.
Додано: Вів 20 сер, 2024 22:33
Re: Ринок ОВДП
Теж не вірю в дефолт, не допустить Захід.
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