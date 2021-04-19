Шановні форумчани! На розсуд колективного розуму пропоную викласти свої міркування щодо доцільності придбання валютних військових ОВДП. Які суттєві ризики несуть ці капіталовкладення? Яке їх справжнє цільове призначення і чи співпадає воно із заявленим Урядом? Які у кого є поради, виходячи із власного досвідку початківцям? Дякую зазделегідь за час і виявлений досвід.
de Montaigne Якщо вірите в девальвацію на вашому терміні інвестуванні в ОВДП - беріть валютні, якщо думаєте що НБУ ще буде тримати курс поки ви будете в овдп - беріть гривневі.
Якщо буде дефолт по внутрішнім запозиченням то він буде по обом паперам, не думаю що вирішать дефолтити лише валютні овдп.
При деволті навіть просто валютних овдп найбільший удар буде одразу по банкам, тому що вони валюту зливають туди і не зможуть повернути ці вклади своїм клієнтам відповідно навіть це запустить паніку де люди підуть забирати і гривні і це вб'є банківську систему. Тому я не вірю в дефолт лише валютних ОВДП, якщо він і планується що одразу по всьому але це шлях в 1 кінець тому навряд це на горизонті поки що.
adj написав:de Montaigne Якщо вірите в девальвацію на вашому терміні інвестуванні в ОВДП - беріть валютні, якщо думаєте що НБУ ще буде тримати курс поки ви будете в овдп - беріть гривневі.
Якщо буде дефолт по внутрішнім запозиченням то він буде по обом паперам, не думаю що вирішать дефолтити лише валютні овдп.
При деволті навіть просто валютних овдп найбільший удар буде одразу по банкам, тому що вони валюту зливають туди і не зможуть повернути ці вклади своїм клієнтам відповідно навіть це запустить паніку де люди підуть забирати і гривні і це вб'є банківську систему. Тому я не вірю в дефолт лише валютних ОВДП, якщо він і планується що одразу по всьому але це шлях в 1 кінець тому навряд це на горизонті поки що.
У вас было такое, что присылает ICU документы, чтоб поставить КЕП, но при попытке скачать приложенные к письму документы выскакивает сообщение, что "Невозможно безопасно скачать файл"? Если было, что делали? И чем могут быть опасны файлы *.pdf? Это же не исполняемые файлы. К ним может какой-то вирус прицепиться? Или в чем может быть опасность?
candidat написав:У вас было такое, что присылает ICU документы, чтоб поставить КЕП, но при попытке скачать приложенные к письму документы выскакивает сообщение, что "Невозможно безопасно скачать файл"?
Гуглохром, небось? Не встречал. Но я им мало пользуюсь. Тот ещё параноик. Как и пересылка файлов через гугломейл. Но если файл дошёл на гугломейл, то странно. Обычно всё, на что гугль нервничает, сразу отфутболивается отправителю.
candidat написав:И чем могут быть опасны файлы *.pdf? Это же не исполняемые файлы. К ним может какой-то вирус прицепиться? Или в чем может быть опасность?
Нуу, смотря что называть "не исполняемым". Я бы сказал, что более исполняемый, чем MS Word Document через который заразы расползалось немало.
ihorsic написав:Підкажіть у кого є досвід купівлі валютних ОВДП в Ощадбанку. Яка там у них процедура. А то зайшов сьогодні у відділення ату них очі квадратні і всі посилають мене в дію. Заздалегідь дякую
До будь якого преміального менеджера, їх зараз багато. Яке місто?