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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 667668669670
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 15:49

  vadymbanker написав:
посетитель написав:[quote="5758323:vadymbanker"Да, существенно больше


Зп через сенс получаете?
Я ні[/quote]

Дякую за інфо.Будемо знати що при продажу/погашенні в сенсі овдп на рахунок в ньому ж фінмон не чипає.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 16:51

Шановні форумчани!
На розсуд колективного розуму пропоную викласти свої міркування щодо доцільності придбання валютних військових ОВДП.
Які суттєві ризики несуть ці капіталовкладення?
Яке їх справжнє цільове призначення і чи співпадає воно із заявленим Урядом?
Які у кого є поради, виходячи із власного досвідку початківцям?
Дякую зазделегідь за час і виявлений досвід.
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 22:22

de Montaigne
Якщо вірите в девальвацію на вашому терміні інвестуванні в ОВДП - беріть валютні, якщо думаєте що НБУ ще буде тримати курс поки ви будете в овдп - беріть гривневі.

Якщо буде дефолт по внутрішнім запозиченням то він буде по обом паперам, не думаю що вирішать дефолтити лише валютні овдп.

При деволті навіть просто валютних овдп найбільший удар буде одразу по банкам, тому що вони валюту зливають туди і не зможуть повернути ці вклади своїм клієнтам відповідно навіть це запустить паніку де люди підуть забирати і гривні і це вб'є банківську систему. Тому я не вірю в дефолт лише валютних ОВДП, якщо він і планується що одразу по всьому але це шлях в 1 кінець тому навряд це на горизонті поки що.
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 22:33

Re: Ринок ОВДП

adj написав:de Montaigne
Якщо вірите в девальвацію на вашому терміні інвестуванні в ОВДП - беріть валютні, якщо думаєте що НБУ ще буде тримати курс поки ви будете в овдп - беріть гривневі.

Якщо буде дефолт по внутрішнім запозиченням то він буде по обом паперам, не думаю що вирішать дефолтити лише валютні овдп.

При деволті навіть просто валютних овдп найбільший удар буде одразу по банкам, тому що вони валюту зливають туди і не зможуть повернути ці вклади своїм клієнтам відповідно навіть це запустить паніку де люди підуть забирати і гривні і це вб'є банківську систему. Тому я не вірю в дефолт лише валютних ОВДП, якщо він і планується що одразу по всьому але це шлях в 1 кінець тому навряд це на горизонті поки що.
Теж не вірю в дефолт, не допустить Захід.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 23:15

vadymbanker
Поки воюємо то так, не допустить
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 23:25

У вас было такое, что присылает ICU документы, чтоб поставить КЕП, но при попытке скачать приложенные к письму документы выскакивает сообщение, что "Невозможно безопасно скачать файл"?
Если было, что делали?
И чем могут быть опасны файлы *.pdf? Это же не исполняемые файлы. К ним может какой-то вирус прицепиться? Или в чем может быть опасность?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 23:45

candidat можливо їх пдф вже з їх підписом і ваш комп/антивірус сходить з розуму.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 00:01

  candidat написав:У вас было такое, что присылает ICU документы, чтоб поставить КЕП, но при попытке скачать приложенные к письму документы выскакивает сообщение, что "Невозможно безопасно скачать файл"?

Гуглохром, небось? Не встречал. Но я им мало пользуюсь. Тот ещё параноик. Как и пересылка файлов через гугломейл. Но если файл дошёл на гугломейл, то странно. Обычно всё, на что гугль нервничает, сразу отфутболивается отправителю.

  candidat написав:И чем могут быть опасны файлы *.pdf? Это же не исполняемые файлы. К ним может какой-то вирус прицепиться? Или в чем может быть опасность?

Нуу, смотря что называть "не исполняемым". Я бы сказал, что более исполняемый, чем MS Word Document через который заразы расползалось немало.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 00:17

Re: Ринок ОВДП

Підкажіть у кого є досвід купівлі валютних ОВДП в Ощадбанку. Яка там у них процедура. А то зайшов сьогодні у відділення ату них очі квадратні і всі посилають мене в дію. 😃
Заздалегідь дякую
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 00:31

Re: Ринок ОВДП

ihorsic написав:Підкажіть у кого є досвід купівлі валютних ОВДП в Ощадбанку. Яка там у них процедура. А то зайшов сьогодні у відділення ату них очі квадратні і всі посилають мене в дію.
Заздалегідь дякую
До будь якого преміального менеджера, їх зараз багато.
Яке місто?
vadymbanker
 
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