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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 21 сер, 2024 08:32
sens написав:
гривня - депо , валюта - овдп
Особисто я виведу всі валютні в жовтні-листопаді в готівку, доки США не проголосує за допомогу на 2025
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 21 сер, 2024 08:57
ihorsic написав:
Підкажіть у кого є досвід купівлі валютних ОВДП в Ощадбанку. Яка там у них процедура. А то зайшов сьогодні у відділення ату них очі квадратні і всі посилають мене в дію. 😃
Заздалегідь дякую
Оформлюють виключно персональні менеджери у відділеннях Преміум банкінгу. Якщо отримуєте через Ощад пенсію чи зарплату, то морочити голову із фінмоніторингом Вам не будуть. Проте попросять закинути на депозит певну суму кешу, щоб перевести у категорію ВІП-клієнта. У кожному регіоні ця сума різна, для Києва - еквівалент 1 млн. грн. Особливість в тому, що швидше за все Вам запропонують вихід на первинний ринок. Ощадбанк чомусь не продає наразі ОВДП з власного портфелю і не викуповує їх у клієнтів.
Майте на увазі, що в Ощаді персональні менеджери часто змінюються, плинність кадрів там на рівні потоку гірської річки у паводок. Довгострокових ділових відносин із менеджером, як в інших банках, Вам швидше за все відбудувати не вийде.
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de Montaigne
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Додано: Сер 21 сер, 2024 10:00
de Montaigne написав: ihorsic написав:
Підкажіть у кого є досвід купівлі валютних ОВДП в Ощадбанку. Яка там у них процедура. А то зайшов сьогодні у відділення ату них очі квадратні і всі посилають мене в дію.
Заздалегідь дякую
Оформлюють виключно персональні менеджери у відділеннях Преміум банкінгу. Якщо отримуєте через Ощад пенсію чи зарплату, то морочити голову із фінмоніторингом Вам не будуть. Проте попросять закинути на депозит певну суму кешу, щоб перевести у категорію ВІП-клієнта. У кожному регіоні ця сума різна, для Києва - еквівалент 1 млн. грн. Особливість в тому, що швидше за все Вам запропонують вихід на первинний ринок. Ощадбанк чомусь не продає наразі ОВДП з власного портфелю і не викуповує їх у клієнтів.
Майте на увазі, що в Ощаді персональні менеджери часто змінюються, плинність кадрів там на рівні потоку гірської річки у паводок. Довгострокових ділових відносин із менеджером, як в інших банках, Вам швидше за все відбудувати не вийде.
Не вірно.
Сам працює з Ощадом.
1. Віп клієнтом не потрібно бути.
2. Ощад не вимагає відкриття вкладу.
3. Вже продає із власного портфелю, я покупав.
4. Навіть звичайні відділення працюють з ОВДП, мій працює.
Так, фін. потрібен якщо покупка не військових, або військових із портфелю. Не потрібен якщо військові на аукціоні, самі ці рекомендую.
Яке місто у вас?
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vadymbanker
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