Додано: Сер 21 сер, 2024 12:41

de Montaigne написав: vadymbanker написав: de Montaigne написав: [quote="5759192:ihorsic"]Підкажіть у кого є досвід купівлі валютних ОВДП в Ощадбанку. Яка там у них процедура. А то зайшов сьогодні у відділення ату них очі квадратні і всі посилають мене в дію.

Заздалегідь дякую [quote="5759192:ihorsic"]Підкажіть у кого є досвід купівлі валютних ОВДП в Ощадбанку. Яка там у них процедура. А то зайшов сьогодні у відділення ату них очі квадратні і всі посилають мене в дію.Заздалегідь дякую

Оформлюють виключно персональні менеджери у відділеннях Преміум банкінгу. Якщо отримуєте через Ощад пенсію чи зарплату, то морочити голову із фінмоніторингом Вам не будуть. Проте попросять закинути на депозит певну суму кешу, щоб перевести у категорію ВІП-клієнта. У кожному регіоні ця сума різна, для Києва - еквівалент 1 млн. грн. Особливість в тому, що швидше за все Вам запропонують вихід на первинний ринок. Ощадбанк чомусь не продає наразі ОВДП з власного портфелю і не викуповує їх у клієнтів.

Майте на увазі, що в Ощаді персональні менеджери часто змінюються, плинність кадрів там на рівні потоку гірської річки у паводок. Довгострокових ділових відносин із менеджером, як в інших банках, Вам швидше за все відбудувати не вийде. Оформлюють виключно персональні менеджери у відділеннях Преміум банкінгу. Якщо отримуєте через Ощад пенсію чи зарплату, то морочити голову із фінмоніторингом Вам не будуть. Проте попросять закинути на депозит певну суму кешу, щоб перевести у категорію ВІП-клієнта. У кожному регіоні ця сума різна, для Києва - еквівалент 1 млн. грн. Особливість в тому, що швидше за все Вам запропонують вихід на первинний ринок. Ощадбанк чомусь не продає наразі ОВДП з власного портфелю і не викуповує їх у клієнтів.Майте на увазі, що в Ощаді персональні менеджери часто змінюються, плинність кадрів там на рівні потоку гірської річки у паводок. Довгострокових ділових відносин із менеджером, як в інших банках, Вам швидше за все відбудувати не вийде. Не вірно.

Сам працює з Ощадом.

1. Віп клієнтом не потрібно бути.

2. Ощад не вимагає відкриття вкладу.

3. Вже продає із власного портфелю, я покупав.

4. Навіть звичайні відділення працюють з ОВДП, мій працює.

Так, фін. потрібен якщо покупка не військових, або військових із портфелю. Не потрібен якщо військові на аукціоні, самі ці рекомендую.



Яке місто у вас? Не вірно.Сам працює з Ощадом.1. Віп клієнтом не потрібно бути.2. Ощад не вимагає відкриття вкладу.3. Вже продає із власного портфелю, я покупав.4. Навіть звичайні відділення працюють з ОВДП, мій працює.Так, фін. потрібен якщо покупка не військових, або військових із портфелю. Не потрібен якщо військові на аукціоні, самі ці рекомендую.Яке місто у вас?

Підозрюю, що Ви із столиці нашої неосяжної Батьківщини?)) Дійсно, не можу розписуватись за всіх, але у нашому обласному центрі тільки два менеджери із обласного і міського Преміум відділень займаються ОВДП. На міському Преміум відділенні я був ВІП-клієнтом з 2015 року до того моменту, коли Ощад перестав сприймати держачів Платінум-карт як ВІП клієнтів. Але з поточним манагером я підтримував гарні стосунки і вона погодилась зайнятися цим питанням за символічний відкат у розмірі 20 тис. доларів депозиту, щоб наче повернути мене до офіційного обслуговування у Преміум банкінг.Можливо в столиці і інших потужних центрах це питання вирішують, як пишите, в любому відділенні, але маю з цього приводу сильні сумніви)[/quote]Я з Харкова. Вони не мають права нічого вимагати. Програма єдина, займаються всі. І без депозитів. У мене на депозитах мінімальні суми заради карт. рахунків, ТП Моя Картка. Картки у мене не преміальні. Але я по ₴7500 в рік плачу за зберігання ОВДП, вже шостий рік.