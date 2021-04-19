RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 668669670671
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 08:32

Re: Ринок ОВДП

  sens написав:гривня - депо , валюта - овдп

Особисто я виведу всі валютні в жовтні-листопаді в готівку, доки США не проголосує за допомогу на 2025
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3631
З нами з: 29.07.22
Подякував: 636 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 08:57

  ihorsic написав:Підкажіть у кого є досвід купівлі валютних ОВДП в Ощадбанку. Яка там у них процедура. А то зайшов сьогодні у відділення ату них очі квадратні і всі посилають мене в дію. 😃
Заздалегідь дякую

Оформлюють виключно персональні менеджери у відділеннях Преміум банкінгу. Якщо отримуєте через Ощад пенсію чи зарплату, то морочити голову із фінмоніторингом Вам не будуть. Проте попросять закинути на депозит певну суму кешу, щоб перевести у категорію ВІП-клієнта. У кожному регіоні ця сума різна, для Києва - еквівалент 1 млн. грн. Особливість в тому, що швидше за все Вам запропонують вихід на первинний ринок. Ощадбанк чомусь не продає наразі ОВДП з власного портфелю і не викуповує їх у клієнтів.
Майте на увазі, що в Ощаді персональні менеджери часто змінюються, плинність кадрів там на рівні потоку гірської річки у паводок. Довгострокових ділових відносин із менеджером, як в інших банках, Вам швидше за все відбудувати не вийде.
de Montaigne
Аватар користувача
 
Повідомлень: 171
З нами з: 01.01.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 10:00

Re: Ринок ОВДП

de Montaigne написав:
  ihorsic написав:Підкажіть у кого є досвід купівлі валютних ОВДП в Ощадбанку. Яка там у них процедура. А то зайшов сьогодні у відділення ату них очі квадратні і всі посилають мене в дію.
Заздалегідь дякую

Оформлюють виключно персональні менеджери у відділеннях Преміум банкінгу. Якщо отримуєте через Ощад пенсію чи зарплату, то морочити голову із фінмоніторингом Вам не будуть. Проте попросять закинути на депозит певну суму кешу, щоб перевести у категорію ВІП-клієнта. У кожному регіоні ця сума різна, для Києва - еквівалент 1 млн. грн. Особливість в тому, що швидше за все Вам запропонують вихід на первинний ринок. Ощадбанк чомусь не продає наразі ОВДП з власного портфелю і не викуповує їх у клієнтів.
Майте на увазі, що в Ощаді персональні менеджери часто змінюються, плинність кадрів там на рівні потоку гірської річки у паводок. Довгострокових ділових відносин із менеджером, як в інших банках, Вам швидше за все відбудувати не вийде.
Не вірно.
Сам працює з Ощадом.
1. Віп клієнтом не потрібно бути.
2. Ощад не вимагає відкриття вкладу.
3. Вже продає із власного портфелю, я покупав.
4. Навіть звичайні відділення працюють з ОВДП, мій працює.
Так, фін. потрібен якщо покупка не військових, або військових із портфелю. Не потрібен якщо військові на аукціоні, самі ці рекомендую.

Яке місто у вас?
vadymbanker
 
Повідомлень: 930
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 11:54

  vadymbanker написав:
de Montaigne написав:
  ihorsic написав:Підкажіть у кого є досвід купівлі валютних ОВДП в Ощадбанку. Яка там у них процедура. А то зайшов сьогодні у відділення ату них очі квадратні і всі посилають мене в дію.
Заздалегідь дякую

Оформлюють виключно персональні менеджери у відділеннях Преміум банкінгу. Якщо отримуєте через Ощад пенсію чи зарплату, то морочити голову із фінмоніторингом Вам не будуть. Проте попросять закинути на депозит певну суму кешу, щоб перевести у категорію ВІП-клієнта. У кожному регіоні ця сума різна, для Києва - еквівалент 1 млн. грн. Особливість в тому, що швидше за все Вам запропонують вихід на первинний ринок. Ощадбанк чомусь не продає наразі ОВДП з власного портфелю і не викуповує їх у клієнтів.
Майте на увазі, що в Ощаді персональні менеджери часто змінюються, плинність кадрів там на рівні потоку гірської річки у паводок. Довгострокових ділових відносин із менеджером, як в інших банках, Вам швидше за все відбудувати не вийде.
Не вірно.
Сам працює з Ощадом.
1. Віп клієнтом не потрібно бути.
2. Ощад не вимагає відкриття вкладу.
3. Вже продає із власного портфелю, я покупав.
4. Навіть звичайні відділення працюють з ОВДП, мій працює.
Так, фін. потрібен якщо покупка не військових, або військових із портфелю. Не потрібен якщо військові на аукціоні, самі ці рекомендую.

Яке місто у вас?

Дніпро. Відділення 10003/0603
ihorsic
 
Повідомлень: 1301
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 11:57

Re: Ринок ОВДП

ihorsic написав:
  vadymbanker написав:
de Montaigne написав:[quote="5759192:ihorsic"]Підкажіть у кого є досвід купівлі валютних ОВДП в Ощадбанку. Яка там у них процедура. А то зайшов сьогодні у відділення ату них очі квадратні і всі посилають мене в дію.
Заздалегідь дякую

Оформлюють виключно персональні менеджери у відділеннях Преміум банкінгу. Якщо отримуєте через Ощад пенсію чи зарплату, то морочити голову із фінмоніторингом Вам не будуть. Проте попросять закинути на депозит певну суму кешу, щоб перевести у категорію ВІП-клієнта. У кожному регіоні ця сума різна, для Києва - еквівалент 1 млн. грн. Особливість в тому, що швидше за все Вам запропонують вихід на первинний ринок. Ощадбанк чомусь не продає наразі ОВДП з власного портфелю і не викуповує їх у клієнтів.
Майте на увазі, що в Ощаді персональні менеджери часто змінюються, плинність кадрів там на рівні потоку гірської річки у паводок. Довгострокових ділових відносин із менеджером, як в інших банках, Вам швидше за все відбудувати не вийде.
Не вірно.
Сам працює з Ощадом.
1. Віп клієнтом не потрібно бути.
2. Ощад не вимагає відкриття вкладу.
3. Вже продає із власного портфелю, я покупав.
4. Навіть звичайні відділення працюють з ОВДП, мій працює.
Так, фін. потрібен якщо покупка не військових, або військових із портфелю. Не потрібен якщо військові на аукціоні, самі ці рекомендую.

Яке місто у вас?

Дніпро. Відділення 10003/0603[/quote]Якщо вам відмовляют, формуйте заявку на сайті ОВДП Ощад, вам допоможуть. Якщо ні, напишіть.
vadymbanker
 
Повідомлень: 930
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 12:40

  vadymbanker написав:
de Montaigne написав:
  ihorsic написав:Підкажіть у кого є досвід купівлі валютних ОВДП в Ощадбанку. Яка там у них процедура. А то зайшов сьогодні у відділення ату них очі квадратні і всі посилають мене в дію.
Заздалегідь дякую

Оформлюють виключно персональні менеджери у відділеннях Преміум банкінгу. Якщо отримуєте через Ощад пенсію чи зарплату, то морочити голову із фінмоніторингом Вам не будуть. Проте попросять закинути на депозит певну суму кешу, щоб перевести у категорію ВІП-клієнта. У кожному регіоні ця сума різна, для Києва - еквівалент 1 млн. грн. Особливість в тому, що швидше за все Вам запропонують вихід на первинний ринок. Ощадбанк чомусь не продає наразі ОВДП з власного портфелю і не викуповує їх у клієнтів.
Майте на увазі, що в Ощаді персональні менеджери часто змінюються, плинність кадрів там на рівні потоку гірської річки у паводок. Довгострокових ділових відносин із менеджером, як в інших банках, Вам швидше за все відбудувати не вийде.
Не вірно.
Сам працює з Ощадом.
1. Віп клієнтом не потрібно бути.
2. Ощад не вимагає відкриття вкладу.
3. Вже продає із власного портфелю, я покупав.
4. Навіть звичайні відділення працюють з ОВДП, мій працює.
Так, фін. потрібен якщо покупка не військових, або військових із портфелю. Не потрібен якщо військові на аукціоні, самі ці рекомендую.

Яке місто у вас?

Підозрюю, що Ви із столиці нашої неосяжної Батьківщини?)) Дійсно, не можу розписуватись за всіх, але у нашому обласному центрі тільки два менеджери із обласного і міського Преміум відділень займаються ОВДП. На міському Преміум відділенні я був ВІП-клієнтом з 2015 року до того моменту, коли Ощад перестав сприймати держачів Платінум-карт як ВІП клієнтів. Але з поточним манагером я підтримував гарні стосунки і вона погодилась зайнятися цим питанням за символічний відкат у розмірі 20 тис. доларів депозиту, щоб наче повернути мене до офіційного обслуговування у Преміум банкінг.
Можливо в столиці і інших потужних центрах це питання вирішують, як пишите, в любому відділенні, але маю з цього приводу сильні сумніви)
de Montaigne
Аватар користувача
 
Повідомлень: 171
З нами з: 01.01.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 12:41

Ринок ОВДП

de Montaigne написав:
  vadymbanker написав:
de Montaigne написав:[quote="5759192:ihorsic"]Підкажіть у кого є досвід купівлі валютних ОВДП в Ощадбанку. Яка там у них процедура. А то зайшов сьогодні у відділення ату них очі квадратні і всі посилають мене в дію.
Заздалегідь дякую

Оформлюють виключно персональні менеджери у відділеннях Преміум банкінгу. Якщо отримуєте через Ощад пенсію чи зарплату, то морочити голову із фінмоніторингом Вам не будуть. Проте попросять закинути на депозит певну суму кешу, щоб перевести у категорію ВІП-клієнта. У кожному регіоні ця сума різна, для Києва - еквівалент 1 млн. грн. Особливість в тому, що швидше за все Вам запропонують вихід на первинний ринок. Ощадбанк чомусь не продає наразі ОВДП з власного портфелю і не викуповує їх у клієнтів.
Майте на увазі, що в Ощаді персональні менеджери часто змінюються, плинність кадрів там на рівні потоку гірської річки у паводок. Довгострокових ділових відносин із менеджером, як в інших банках, Вам швидше за все відбудувати не вийде.
Не вірно.
Сам працює з Ощадом.
1. Віп клієнтом не потрібно бути.
2. Ощад не вимагає відкриття вкладу.
3. Вже продає із власного портфелю, я покупав.
4. Навіть звичайні відділення працюють з ОВДП, мій працює.
Так, фін. потрібен якщо покупка не військових, або військових із портфелю. Не потрібен якщо військові на аукціоні, самі ці рекомендую.

Яке місто у вас?

Підозрюю, що Ви із столиці нашої неосяжної Батьківщини?)) Дійсно, не можу розписуватись за всіх, але у нашому обласному центрі тільки два менеджери із обласного і міського Преміум відділень займаються ОВДП. На міському Преміум відділенні я був ВІП-клієнтом з 2015 року до того моменту, коли Ощад перестав сприймати держачів Платінум-карт як ВІП клієнтів. Але з поточним манагером я підтримував гарні стосунки і вона погодилась зайнятися цим питанням за символічний відкат у розмірі 20 тис. доларів депозиту, щоб наче повернути мене до офіційного обслуговування у Преміум банкінг.
Можливо в столиці і інших потужних центрах це питання вирішують, як пишите, в любому відділенні, але маю з цього приводу сильні сумніви)[/quote]Я з Харкова. Вони не мають права нічого вимагати. Програма єдина, займаються всі. І без депозитів. У мене на депозитах мінімальні суми заради карт. рахунків, ТП Моя Картка. Картки у мене не преміальні. Але я по ₴7500 в рік плачу за зберігання ОВДП, вже шостий рік.
vadymbanker
 
Повідомлень: 930
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 13:10

Re: Ринок ОВДП

  de Montaigne написав:і вона погодилась зайнятися цим питанням за символічний відкат у розмірі 20 тис. доларів депозиту,


офігіти дайте два!!!
greenozon
 
Повідомлень: 16480
З нами з: 01.06.14
Подякував: 454 раз.
Подякували: 1634 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 15:49

Re: Ринок ОВДП

  vadymbanker написав:На міському Преміум відділенні я був ВІП-клієнтом з 2015 року до того моменту, коли Ощад перестав сприймати держачів Платінум-карт як ВІП клієнтів. Але з поточним манагером я підтримував гарні стосунки і вона погодилась зайнятися цим питанням за символічний відкат у розмірі 20 тис. доларів депозиту, щоб наче повернути мене до офіційного обслуговування у Преміум банкінг.

Чудны критерии виповости... В Привате, наоборот, раньше випа давали за депо в 40k$, а пару лет назад сказали, что нефиг: плати за Платинум карту и только тогда будешь випом, а депо не в счёт.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4739
З нами з: 23.03.18
Подякував: 32 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 16:11

  moveton написав:
  vadymbanker написав:На міському Преміум відділенні я був ВІП-клієнтом з 2015 року до того моменту, коли Ощад перестав сприймати держачів Платінум-карт як ВІП клієнтів. Але з поточним манагером я підтримував гарні стосунки і вона погодилась зайнятися цим питанням за символічний відкат у розмірі 20 тис. доларів депозиту, щоб наче повернути мене до офіційного обслуговування у Преміум банкінг.

Чудны критерии виповости... В Привате, наоборот, раньше випа давали за депо в 40k$, а пару лет назад сказали, что нефиг: плати за Платинум карту и только тогда будешь випом, а депо не в счёт.

Я так припоминаю, шо Персмена тут давали за 100К/мес оборота 8)
А через три мес такой крутяшки предложили обслуживание на Хрещатике 11/7 за дымчатыми дверьми 8)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5646
З нами з: 05.05.21
Подякував: 423 раз.
Подякували: 1087 раз.
 
Профіль
1
1
9
  #<1 ... 668669670671
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Овдп купівля в застосунку
sens » Вів 30 лип, 2024 10:44
1 454
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 90332
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6710)
21.08.2024 16:11
ПриватБанк (4189)
21.08.2024 15:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.