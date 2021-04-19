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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 21 сер, 2024 08:32
sens написав:
гривня - депо , валюта - овдп
Особисто я виведу всі валютні в жовтні-листопаді в готівку, доки США не проголосує за допомогу на 2025
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Додано: Сер 21 сер, 2024 08:57
ihorsic написав:
Підкажіть у кого є досвід купівлі валютних ОВДП в Ощадбанку. Яка там у них процедура. А то зайшов сьогодні у відділення ату них очі квадратні і всі посилають мене в дію. 😃
Заздалегідь дякую
Оформлюють виключно персональні менеджери у відділеннях Преміум банкінгу. Якщо отримуєте через Ощад пенсію чи зарплату, то морочити голову із фінмоніторингом Вам не будуть. Проте попросять закинути на депозит певну суму кешу, щоб перевести у категорію ВІП-клієнта. У кожному регіоні ця сума різна, для Києва - еквівалент 1 млн. грн. Особливість в тому, що швидше за все Вам запропонують вихід на первинний ринок. Ощадбанк чомусь не продає наразі ОВДП з власного портфелю і не викуповує їх у клієнтів.
Майте на увазі, що в Ощаді персональні менеджери часто змінюються, плинність кадрів там на рівні потоку гірської річки у паводок. Довгострокових ділових відносин із менеджером, як в інших банках, Вам швидше за все відбудувати не вийде.
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de Montaigne
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Додано: Сер 21 сер, 2024 10:00
de Montaigne написав: ihorsic написав:
Підкажіть у кого є досвід купівлі валютних ОВДП в Ощадбанку. Яка там у них процедура. А то зайшов сьогодні у відділення ату них очі квадратні і всі посилають мене в дію.
Заздалегідь дякую
Оформлюють виключно персональні менеджери у відділеннях Преміум банкінгу. Якщо отримуєте через Ощад пенсію чи зарплату, то морочити голову із фінмоніторингом Вам не будуть. Проте попросять закинути на депозит певну суму кешу, щоб перевести у категорію ВІП-клієнта. У кожному регіоні ця сума різна, для Києва - еквівалент 1 млн. грн. Особливість в тому, що швидше за все Вам запропонують вихід на первинний ринок. Ощадбанк чомусь не продає наразі ОВДП з власного портфелю і не викуповує їх у клієнтів.
Майте на увазі, що в Ощаді персональні менеджери часто змінюються, плинність кадрів там на рівні потоку гірської річки у паводок. Довгострокових ділових відносин із менеджером, як в інших банках, Вам швидше за все відбудувати не вийде.
Не вірно.
Сам працює з Ощадом.
1. Віп клієнтом не потрібно бути.
2. Ощад не вимагає відкриття вкладу.
3. Вже продає із власного портфелю, я покупав.
4. Навіть звичайні відділення працюють з ОВДП, мій працює.
Так, фін. потрібен якщо покупка не військових, або військових із портфелю. Не потрібен якщо військові на аукціоні, самі ці рекомендую.
Яке місто у вас?
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vadymbanker
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Додано: Сер 21 сер, 2024 11:54
vadymbanker написав: de Montaigne написав: ihorsic написав:
Підкажіть у кого є досвід купівлі валютних ОВДП в Ощадбанку. Яка там у них процедура. А то зайшов сьогодні у відділення ату них очі квадратні і всі посилають мене в дію.
Заздалегідь дякую
Оформлюють виключно персональні менеджери у відділеннях Преміум банкінгу. Якщо отримуєте через Ощад пенсію чи зарплату, то морочити голову із фінмоніторингом Вам не будуть. Проте попросять закинути на депозит певну суму кешу, щоб перевести у категорію ВІП-клієнта. У кожному регіоні ця сума різна, для Києва - еквівалент 1 млн. грн. Особливість в тому, що швидше за все Вам запропонують вихід на первинний ринок. Ощадбанк чомусь не продає наразі ОВДП з власного портфелю і не викуповує їх у клієнтів.
Майте на увазі, що в Ощаді персональні менеджери часто змінюються, плинність кадрів там на рівні потоку гірської річки у паводок. Довгострокових ділових відносин із менеджером, як в інших банках, Вам швидше за все відбудувати не вийде.
Не вірно.
Сам працює з Ощадом.
1. Віп клієнтом не потрібно бути.
2. Ощад не вимагає відкриття вкладу.
3. Вже продає із власного портфелю, я покупав.
4. Навіть звичайні відділення працюють з ОВДП, мій працює.
Так, фін. потрібен якщо покупка не військових, або військових із портфелю. Не потрібен якщо військові на аукціоні, самі ці рекомендую.
Яке місто у вас?
Дніпро. Відділення 10003/0603
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ihorsic
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Додано: Сер 21 сер, 2024 11:57
ihorsic написав: vadymbanker написав: de Montaigne написав:
[quote="5759192:ihorsic"]Підкажіть у кого є досвід купівлі валютних ОВДП в Ощадбанку. Яка там у них процедура. А то зайшов сьогодні у відділення ату них очі квадратні і всі посилають мене в дію.
Заздалегідь дякую
Оформлюють виключно персональні менеджери у відділеннях Преміум банкінгу. Якщо отримуєте через Ощад пенсію чи зарплату, то морочити голову із фінмоніторингом Вам не будуть. Проте попросять закинути на депозит певну суму кешу, щоб перевести у категорію ВІП-клієнта. У кожному регіоні ця сума різна, для Києва - еквівалент 1 млн. грн. Особливість в тому, що швидше за все Вам запропонують вихід на первинний ринок. Ощадбанк чомусь не продає наразі ОВДП з власного портфелю і не викуповує їх у клієнтів.
Майте на увазі, що в Ощаді персональні менеджери часто змінюються, плинність кадрів там на рівні потоку гірської річки у паводок. Довгострокових ділових відносин із менеджером, як в інших банках, Вам швидше за все відбудувати не вийде.
Не вірно.
Сам працює з Ощадом.
1. Віп клієнтом не потрібно бути.
2. Ощад не вимагає відкриття вкладу.
3. Вже продає із власного портфелю, я покупав.
4. Навіть звичайні відділення працюють з ОВДП, мій працює.
Так, фін. потрібен якщо покупка не військових, або військових із портфелю. Не потрібен якщо військові на аукціоні, самі ці рекомендую.
Яке місто у вас?
Дніпро. Відділення 10003/0603[/quote]Якщо вам відмовляют, формуйте заявку на сайті ОВДП Ощад, вам допоможуть. Якщо ні, напишіть.
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vadymbanker
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Додано: Сер 21 сер, 2024 12:40
vadymbanker написав: de Montaigne написав: ihorsic написав:
Підкажіть у кого є досвід купівлі валютних ОВДП в Ощадбанку. Яка там у них процедура. А то зайшов сьогодні у відділення ату них очі квадратні і всі посилають мене в дію.
Заздалегідь дякую
Оформлюють виключно персональні менеджери у відділеннях Преміум банкінгу. Якщо отримуєте через Ощад пенсію чи зарплату, то морочити голову із фінмоніторингом Вам не будуть. Проте попросять закинути на депозит певну суму кешу, щоб перевести у категорію ВІП-клієнта. У кожному регіоні ця сума різна, для Києва - еквівалент 1 млн. грн. Особливість в тому, що швидше за все Вам запропонують вихід на первинний ринок. Ощадбанк чомусь не продає наразі ОВДП з власного портфелю і не викуповує їх у клієнтів.
Майте на увазі, що в Ощаді персональні менеджери часто змінюються, плинність кадрів там на рівні потоку гірської річки у паводок. Довгострокових ділових відносин із менеджером, як в інших банках, Вам швидше за все відбудувати не вийде.
Не вірно.
Сам працює з Ощадом.
1. Віп клієнтом не потрібно бути.
2. Ощад не вимагає відкриття вкладу.
3. Вже продає із власного портфелю, я покупав.
4. Навіть звичайні відділення працюють з ОВДП, мій працює.
Так, фін. потрібен якщо покупка не військових, або військових із портфелю. Не потрібен якщо військові на аукціоні, самі ці рекомендую.
Яке місто у вас?
Підозрюю, що Ви із столиці нашої неосяжної Батьківщини?)) Дійсно, не можу розписуватись за всіх, але у нашому обласному центрі тільки два менеджери із обласного і міського Преміум відділень займаються ОВДП. На міському Преміум відділенні я був ВІП-клієнтом з 2015 року до того моменту, коли Ощад перестав сприймати держачів Платінум-карт як ВІП клієнтів. Але з поточним манагером я підтримував гарні стосунки і вона погодилась зайнятися цим питанням за символічний відкат у розмірі 20 тис. доларів депозиту, щоб наче повернути мене до офіційного обслуговування у Преміум банкінг.
Можливо в столиці і інших потужних центрах це питання вирішують, як пишите, в любому відділенні, але маю з цього приводу сильні сумніви)
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de Montaigne
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Додано: Сер 21 сер, 2024 12:41
de Montaigne написав: vadymbanker написав: de Montaigne написав:
[quote="5759192:ihorsic"]Підкажіть у кого є досвід купівлі валютних ОВДП в Ощадбанку. Яка там у них процедура. А то зайшов сьогодні у відділення ату них очі квадратні і всі посилають мене в дію.
Заздалегідь дякую
Оформлюють виключно персональні менеджери у відділеннях Преміум банкінгу. Якщо отримуєте через Ощад пенсію чи зарплату, то морочити голову із фінмоніторингом Вам не будуть. Проте попросять закинути на депозит певну суму кешу, щоб перевести у категорію ВІП-клієнта. У кожному регіоні ця сума різна, для Києва - еквівалент 1 млн. грн. Особливість в тому, що швидше за все Вам запропонують вихід на первинний ринок. Ощадбанк чомусь не продає наразі ОВДП з власного портфелю і не викуповує їх у клієнтів.
Майте на увазі, що в Ощаді персональні менеджери часто змінюються, плинність кадрів там на рівні потоку гірської річки у паводок. Довгострокових ділових відносин із менеджером, як в інших банках, Вам швидше за все відбудувати не вийде.
Не вірно.
Сам працює з Ощадом.
1. Віп клієнтом не потрібно бути.
2. Ощад не вимагає відкриття вкладу.
3. Вже продає із власного портфелю, я покупав.
4. Навіть звичайні відділення працюють з ОВДП, мій працює.
Так, фін. потрібен якщо покупка не військових, або військових із портфелю. Не потрібен якщо військові на аукціоні, самі ці рекомендую.
Яке місто у вас?
Підозрюю, що Ви із столиці нашої неосяжної Батьківщини?)) Дійсно, не можу розписуватись за всіх, але у нашому обласному центрі тільки два менеджери із обласного і міського Преміум відділень займаються ОВДП. На міському Преміум відділенні я був ВІП-клієнтом з 2015 року до того моменту, коли Ощад перестав сприймати держачів Платінум-карт як ВІП клієнтів. Але з поточним манагером я підтримував гарні стосунки і вона погодилась зайнятися цим питанням за символічний відкат у розмірі 20 тис. доларів депозиту, щоб наче повернути мене до офіційного обслуговування у Преміум банкінг.
Можливо в столиці і інших потужних центрах це питання вирішують, як пишите, в любому відділенні, але маю з цього приводу сильні сумніви)[/quote]Я з Харкова. Вони не мають права нічого вимагати. Програма єдина, займаються всі. І без депозитів. У мене на депозитах мінімальні суми заради карт. рахунків, ТП Моя Картка. Картки у мене не преміальні. Але я по ₴7500 в рік плачу за зберігання ОВДП, вже шостий рік.
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Додано: Сер 21 сер, 2024 13:10
de Montaigne написав:
і вона погодилась зайнятися цим питанням за символічний відкат у розмірі 20 тис. доларів депозиту,
офігіти дайте два!!!
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Додано: Сер 21 сер, 2024 15:49
vadymbanker написав:
На міському Преміум відділенні я був ВІП-клієнтом з 2015 року до того моменту, коли Ощад перестав сприймати держачів Платінум-карт як ВІП клієнтів. Але з поточним манагером я підтримував гарні стосунки і вона погодилась зайнятися цим питанням за символічний відкат у розмірі 20 тис. доларів депозиту, щоб наче повернути мене до офіційного обслуговування у Преміум банкінг.
Чудны критерии виповости... В Привате, наоборот, раньше випа давали за депо в 40k$, а пару лет назад сказали, что нефиг: плати за Платинум карту и только тогда будешь випом, а депо не в счёт.
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Додано: Сер 21 сер, 2024 16:11
moveton написав: vadymbanker написав:
На міському Преміум відділенні я був ВІП-клієнтом з 2015 року до того моменту, коли Ощад перестав сприймати держачів Платінум-карт як ВІП клієнтів. Але з поточним манагером я підтримував гарні стосунки і вона погодилась зайнятися цим питанням за символічний відкат у розмірі 20 тис. доларів депозиту, щоб наче повернути мене до офіційного обслуговування у Преміум банкінг.
Чудны критерии виповости... В Привате, наоборот, раньше випа давали за депо в 40k$, а пару лет назад сказали, что нефиг: плати за Платинум карту и только тогда будешь випом, а депо не в счёт.
Я так припоминаю, шо Персмена тут давали за 100К/мес оборота
А через три мес такой крутяшки предложили обслуживание на Хрещатике 11/7 за дымчатыми дверьми
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