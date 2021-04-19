Повертаючись до тематики ризиків капіталовкладень в валютні ОВДП.
Які, на думку шановних колег, ви вбачаєте найбільш реальні і вірогідні ризики у разі утворення несприятливого прогнозу геополітичних факторів (відмова впливових гравців від подальшої підтримки України); погіршення ситуації на фронті; значні складнощі з поповненням валютних резервів, тощо. Що найбільш вірогідно з точки зору досвіду минулих років та інших країн:
- оголошення дефолту за внутрішніми позиками у національній та або іноземній валюті перед фізичними особами-резидентами;
- оголошення реструктуризації вилпат накшалт євробондів України;
- примусова виплата валютних ОВДП у національній валюті по курсу НБУ;
- інші варіанти.
Дякую за Вашу думку та прошу долучатись до обговорення.