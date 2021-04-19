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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 669670671672
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 17:38

Повертаючись до тематики ризиків капіталовкладень в валютні ОВДП.
Які, на думку шановних колег, ви вбачаєте найбільш реальні і вірогідні ризики у разі утворення несприятливого прогнозу геополітичних факторів (відмова впливових гравців від подальшої підтримки України); погіршення ситуації на фронті; значні складнощі з поповненням валютних резервів, тощо. Що найбільш вірогідно з точки зору досвіду минулих років та інших країн:
- оголошення дефолту за внутрішніми позиками у національній та або іноземній валюті перед фізичними особами-резидентами;
- оголошення реструктуризації вилпат накшалт євробондів України;
- примусова виплата валютних ОВДП у національній валюті по курсу НБУ;
- інші варіанти.
Дякую за Вашу думку та прошу долучатись до обговорення.
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 17:42

Re: Ринок ОВДП

de Montaigne написав:Повертаючись до тематики ризиків капіталовкладень в валютні ОВДП.
Які, на думку шановних колег, ви вбачаєте найбільш реальні і вірогідні ризики у разі утворення несприятливого прогнозу геополітичних факторів (відмова впливових гравців від подальшої підтримки України); погіршення ситуації на фронті; значні складнощі з поповненням валютних резервів, тощо. Що найбільш вірогідно з точки зору досвіду минулих років та інших країн:
- оголошення дефолту за внутрішніми позиками у національній та або іноземній валюті перед фізичними особами-резидентами;
- оголошення реструктуризації вилпат накшалт євробондів України;
- примусова виплата валютних ОВДП у національній валюті по курсу НБУ;
- інші варіанти.
Дякую за Вашу думку та прошу долучатись до обговорення.
Не вірю в дефолт по ОВДП.
Є вірогідність що валютні ОВДП можуть будуть виплачені в гривні по курсу НБУ, наприклад виключно купони по ним. Також припускаю, що можливо оподаткування купонів, мінімум військовий збір. За оподаткування військовим збіром 1.5% сказати чесно, я згоден.
Це максимум.
Маловірогідна оба сценарія.
Тотальний дефолт точно ні.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 17:45

Re: Ринок ОВДП

  de Montaigne написав:Які, на думку шановних колег, ви вбачаєте найбільш реальні і вірогідні ризики
ИМХО для гривневих - жодних. Друкарський верстат і девальвація не дадуть зробити дефолт. Для валютних - висока ймовірність виплати по курсу НБУ, або як мінімум проблеми з отриманням готівки.
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