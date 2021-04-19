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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 21 сер, 2024 17:38
Повертаючись до тематики ризиків капіталовкладень в валютні ОВДП.
Які, на думку шановних колег, ви вбачаєте найбільш реальні і вірогідні ризики у разі утворення несприятливого прогнозу геополітичних факторів (відмова впливових гравців від подальшої підтримки України); погіршення ситуації на фронті; значні складнощі з поповненням валютних резервів, тощо. Що найбільш вірогідно з точки зору досвіду минулих років та інших країн:
- оголошення дефолту за внутрішніми позиками у національній та або іноземній валюті перед фізичними особами-резидентами;
- оголошення реструктуризації вилпат накшалт євробондів України;
- примусова виплата валютних ОВДП у національній валюті по курсу НБУ;
- інші варіанти.
Дякую за Вашу думку та прошу долучатись до обговорення.
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de Montaigne
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Додано: Сер 21 сер, 2024 17:42
de Montaigne написав:Повертаючись до тематики ризиків капіталовкладень в валютні ОВДП.
Які, на думку шановних колег, ви вбачаєте найбільш реальні і вірогідні ризики у разі утворення несприятливого прогнозу геополітичних факторів (відмова впливових гравців від подальшої підтримки України); погіршення ситуації на фронті; значні складнощі з поповненням валютних резервів, тощо. Що найбільш вірогідно з точки зору досвіду минулих років та інших країн:
- оголошення дефолту за внутрішніми позиками у національній та або іноземній валюті перед фізичними особами-резидентами;
- оголошення реструктуризації вилпат накшалт євробондів України;
- примусова виплата валютних ОВДП у національній валюті по курсу НБУ;
- інші варіанти.
Дякую за Вашу думку та прошу долучатись до обговорення.
Не вірю в дефолт по ОВДП.
Є вірогідність що валютні ОВДП можуть будуть виплачені в гривні по курсу НБУ, наприклад виключно купони по ним. Також припускаю, що можливо оподаткування купонів, мінімум військовий збір. За оподаткування військовим збіром 1.5% сказати чесно, я згоден.
Це максимум.
Маловірогідна оба сценарія.
Тотальний дефолт точно ні.
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vadymbanker
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Додано: Сер 21 сер, 2024 17:45
de Montaigne написав:
Які, на думку шановних колег, ви вбачаєте найбільш реальні і вірогідні ризики
ИМХО для гривневих - жодних. Друкарський верстат і девальвація не дадуть зробити дефолт. Для валютних - висока ймовірність виплати по курсу НБУ, або як мінімум проблеми з отриманням готівки.
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Додано: Сер 21 сер, 2024 18:37
de Montaigne написав:
Повертаючись до тематики ризиків капіталовкладень в валютні ОВДП.
Які, на думку шановних колег, ви вбачаєте найбільш реальні і вірогідні ризики у разі утворення несприятливого прогнозу геополітичних факторів (відмова впливових гравців від подальшої підтримки України); погіршення ситуації на фронті; значні складнощі з поповненням валютних резервів, тощо. Що найбільш вірогідно з точки зору досвіду минулих років та інших країн:
- оголошення дефолту за внутрішніми позиками у національній та або іноземній валюті перед фізичними особами-резидентами;
- оголошення реструктуризації вилпат накшалт євробондів України;
- примусова виплата валютних ОВДП у національній валюті по курсу НБУ;
- інші варіанти.
Дякую за Вашу думку та прошу долучатись до обговорення.
по валютним ОВДП найгірше що я можу уявити це НБУ виходить з фіксованим курсом відірваним від реальності, наприклад 55, коли на вулиці 300. І по цьому курсу мінфін перерахує вартість облігацій з валюти в гривню по курсу НБУ і так і виплатить, або оголосять реструктуризацію 1 валютна ОВДП = 55 гривневих ОВДП.
Короче щось таке, прямо у невиплату я не вірю. Але те що вище це най-найгірший варіант який я можу уявити.
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adj
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Додано: Сер 21 сер, 2024 18:38
Пропоную припинити цій жах уявлення.
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vadymbanker
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Додано: Сер 21 сер, 2024 19:16
vadymbanker написав:
Пропоную припинити цій жах уявлення.
Підтримую на 💯%. Тут тільки в раж ввійшов а тут такі жахіття.
Краще давайте про купівлю ОВДП в ощаді. З чого починати. Зараз не клієнт.
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