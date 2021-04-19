Повертаючись до тематики ризиків капіталовкладень в валютні ОВДП. Які, на думку шановних колег, ви вбачаєте найбільш реальні і вірогідні ризики у разі утворення несприятливого прогнозу геополітичних факторів (відмова впливових гравців від подальшої підтримки України); погіршення ситуації на фронті; значні складнощі з поповненням валютних резервів, тощо. Що найбільш вірогідно з точки зору досвіду минулих років та інших країн: - оголошення дефолту за внутрішніми позиками у національній та або іноземній валюті перед фізичними особами-резидентами; - оголошення реструктуризації вилпат накшалт євробондів України; - примусова виплата валютних ОВДП у національній валюті по курсу НБУ; - інші варіанти. Дякую за Вашу думку та прошу долучатись до обговорення.
de Montaigne написав:Повертаючись до тематики ризиків капіталовкладень в валютні ОВДП. Які, на думку шановних колег, ви вбачаєте найбільш реальні і вірогідні ризики у разі утворення несприятливого прогнозу геополітичних факторів (відмова впливових гравців від подальшої підтримки України); погіршення ситуації на фронті; значні складнощі з поповненням валютних резервів, тощо. Що найбільш вірогідно з точки зору досвіду минулих років та інших країн: - оголошення дефолту за внутрішніми позиками у національній та або іноземній валюті перед фізичними особами-резидентами; - оголошення реструктуризації вилпат накшалт євробондів України; - примусова виплата валютних ОВДП у національній валюті по курсу НБУ; - інші варіанти. Дякую за Вашу думку та прошу долучатись до обговорення.
Не вірю в дефолт по ОВДП. Є вірогідність що валютні ОВДП можуть будуть виплачені в гривні по курсу НБУ, наприклад виключно купони по ним. Також припускаю, що можливо оподаткування купонів, мінімум військовий збір. За оподаткування військовим збіром 1.5% сказати чесно, я згоден. Це максимум. Маловірогідна оба сценарія. Тотальний дефолт точно ні.
de Montaigne написав:Повертаючись до тематики ризиків капіталовкладень в валютні ОВДП. Які, на думку шановних колег, ви вбачаєте найбільш реальні і вірогідні ризики у разі утворення несприятливого прогнозу геополітичних факторів (відмова впливових гравців від подальшої підтримки України); погіршення ситуації на фронті; значні складнощі з поповненням валютних резервів, тощо. Що найбільш вірогідно з точки зору досвіду минулих років та інших країн: - оголошення дефолту за внутрішніми позиками у національній та або іноземній валюті перед фізичними особами-резидентами; - оголошення реструктуризації вилпат накшалт євробондів України; - примусова виплата валютних ОВДП у національній валюті по курсу НБУ; - інші варіанти. Дякую за Вашу думку та прошу долучатись до обговорення.
по валютним ОВДП найгірше що я можу уявити це НБУ виходить з фіксованим курсом відірваним від реальності, наприклад 55, коли на вулиці 300. І по цьому курсу мінфін перерахує вартість облігацій з валюти в гривню по курсу НБУ і так і виплатить, або оголосять реструктуризацію 1 валютна ОВДП = 55 гривневих ОВДП.
Короче щось таке, прямо у невиплату я не вірю. Але те що вище це най-найгірший варіант який я можу уявити.
vadymbanker написав:Пропоную припинити цій жах уявлення.
Підтримую на %. Тут тільки в раж ввійшов а тут такі жахіття. Краще давайте про купівлю ОВДП в ощаді. З чого починати. Зараз не клієнт.
Якщо в місто Дніпр. То заїдьте в обласне управління, до Оксани, скажете від Вадима з Харкова, 2022 рік. Все Вам зробить. Вона начальник роздрібного бізнесу. На місті, якщо щось ні так, напишіть мене, я допомогу.
de Montaigne написав:Повертаючись до тематики ризиків капіталовкладень в валютні ОВДП. Які, на думку шановних колег, ви вбачаєте найбільш реальні і вірогідні ризики у разі утворення несприятливого прогнозу геополітичних факторів (відмова впливових гравців від подальшої підтримки України); погіршення ситуації на фронті; значні складнощі з поповненням валютних резервів, тощо. Що найбільш вірогідно з точки зору досвіду минулих років та інших країн: - оголошення дефолту за внутрішніми позиками у національній та або іноземній валюті перед фізичними особами-резидентами; - оголошення реструктуризації вилпат накшалт євробондів України; - примусова виплата валютних ОВДП у національній валюті по курсу НБУ; - інші варіанти. Дякую за Вашу думку та прошу долучатись до обговорення.
Не вірю в дефолт по ОВДП. Є вірогідність що валютні ОВДП можуть будуть виплачені в гривні по курсу НБУ, наприклад виключно купони по ним. Також припускаю, що можливо оподаткування купонів, мінімум військовий збір. За оподаткування військовим збіром 1.5% сказати чесно, я згоден. Це максимум. Маловірогідна оба сценарія. Тотальний дефолт точно ні.
В умовах Війни : Девальвація Заморожені рахунки Ваш варіант. При складних умовах,коли треба гроші на ЗСУ.