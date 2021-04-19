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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 670671672673
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 13:08

  moveton написав:
  flysoulfly написав:а чем?

Так после того, как IE и Opera свалили на движок Хрома, броузеров всего два осталось :) Поэтому стараюсь Фоксом обходиться.
у меня на Андроиде часть файлов, "не нравящихся" Хрому, Опера качает/открывает, часть - нет. Часто это даже просто pdf с тарифами некоторых банков
flysoulfly
 
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  #<1 ... 670671672673
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