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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 27 сер, 2024 13:08
moveton написав: flysoulfly написав:
а чем?
Так после того, как IE и Opera свалили на движок Хрома, броузеров всего два осталось
Поэтому стараюсь Фоксом обходиться.
у меня на Андроиде часть файлов, "не нравящихся" Хрому, Опера качает/открывает, часть - нет. Часто это даже просто pdf с тарифами некоторых банков
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