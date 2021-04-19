у меня на Андроиде часть файлов, "не нравящихся" Хрому, Опера качает/открывает, часть - нет. Часто это даже просто pdf с тарифами некоторых банков
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 27 сер, 2024 13:08
у меня на Андроиде часть файлов, "не нравящихся" Хрому, Опера качает/открывает, часть - нет. Часто это даже просто pdf с тарифами некоторых банков
Додано: Сер 28 сер, 2024 10:08
Что происходит с UA4000231625 у ICU?
С середины прошлой недели не было в наличии. Вчера появились, но у меня не получилось зайти проверить. Вечером захожу в их ICU Trade Support Bot, жму Котирування ICU, так выдает по этой облигации ставку 17,25% вместо 17,35%, как было все последнее время. А у всех остальных больше 20 облигаций ни единого изменения (сравнил с котировками на прошлой неделе).
Такое бывает, что изменяется ставка всего по одной облигации?
Кроме того, их Калькулятор ОВДП выдает цену на 231625 на 28.08.2024 и под 17,35%, и под 17,25%. При указании другой ставки выдает ошибку. Как такое может быть?
P.S. Само собой, цена облигации при ставке 17,25% больше цены при 17,35% более чем на 2 грн за штуку. И уже больше, чем у Сенса.
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