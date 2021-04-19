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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 670671672673
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 13:08

  moveton написав:
  flysoulfly написав:а чем?

Так после того, как IE и Opera свалили на движок Хрома, броузеров всего два осталось :) Поэтому стараюсь Фоксом обходиться.
у меня на Андроиде часть файлов, "не нравящихся" Хрому, Опера качает/открывает, часть - нет. Часто это даже просто pdf с тарифами некоторых банков
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 10:08

Что происходит с UA4000231625 у ICU?
С середины прошлой недели не было в наличии. Вчера появились, но у меня не получилось зайти проверить. Вечером захожу в их ICU Trade Support Bot, жму Котирування ICU, так выдает по этой облигации ставку 17,25% вместо 17,35%, как было все последнее время. А у всех остальных больше 20 облигаций ни единого изменения (сравнил с котировками на прошлой неделе).
Такое бывает, что изменяется ставка всего по одной облигации?

Кроме того, их Калькулятор ОВДП выдает цену на 231625 на 28.08.2024 и под 17,35%, и под 17,25%. При указании другой ставки выдает ошибку. Как такое может быть?

P.S. Само собой, цена облигации при ставке 17,25% больше цены при 17,35% более чем на 2 грн за штуку. И уже больше, чем у Сенса.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 13:27

В ICU явно проблемы с логикой.
Реально, подбросили цену всего лишь на один вид облигаций. Другие продавались явно не очень, эту разбирали, так, похоже, решили, что они самые умные, поднимут цену и срубят денег по-легкому.
Видимо, набрали экономистов, которых обучали в институте культуры.
Такие и результаты. А результаты налицо: при старом уровне цены на распродажу 10 тысяч облигаций уходило два дня, а теперь за два дня хоть бы 3 тысячи продали. На сейчас прошло 1,5 дня, продали чуть больше 2 тысяч.

Просто рукалицо!
Как и во всей нашей экономике. Если за бугром, скажем, у гостиницы низкая загрузка, то снижают цены, акции проводят, т.к. знают, что при меньшей цене, но большем количестве народа получат больше денег.
А наши, наоборот, задирают цену ещё выше, чтоб ободрать тех, кто остался. И тех, кто остался, становится ещё меньше.
Всё точно так же получается и у ICU.
candidat
 
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