Додано: Сер 28 сер, 2024 10:08

Что происходит с UA4000231625 у ICU?

С середины прошлой недели не было в наличии. Вчера появились, но у меня не получилось зайти проверить. Вечером захожу в их ICU Trade Support Bot, жму Котирування ICU, так выдает по этой облигации ставку 17,25% вместо 17,35%, как было все последнее время. А у всех остальных больше 20 облигаций ни единого изменения (сравнил с котировками на прошлой неделе).

Такое бывает, что изменяется ставка всего по одной облигации?



Кроме того, их Калькулятор ОВДП выдает цену на 231625 на 28.08.2024 и под 17,35%, и под 17,25%. При указании другой ставки выдает ошибку. Как такое может быть?



P.S. Само собой, цена облигации при ставке 17,25% больше цены при 17,35% более чем на 2 грн за штуку. И уже больше, чем у Сенса.