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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 671672673674>
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 13:08

  moveton написав:
  flysoulfly написав:а чем?

Так после того, как IE и Opera свалили на движок Хрома, броузеров всего два осталось :) Поэтому стараюсь Фоксом обходиться.
у меня на Андроиде часть файлов, "не нравящихся" Хрому, Опера качает/открывает, часть - нет. Часто это даже просто pdf с тарифами некоторых банков
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 10:08

Что происходит с UA4000231625 у ICU?
С середины прошлой недели не было в наличии. Вчера появились, но у меня не получилось зайти проверить. Вечером захожу в их ICU Trade Support Bot, жму Котирування ICU, так выдает по этой облигации ставку 17,25% вместо 17,35%, как было все последнее время. А у всех остальных больше 20 облигаций ни единого изменения (сравнил с котировками на прошлой неделе).
Такое бывает, что изменяется ставка всего по одной облигации?

Кроме того, их Калькулятор ОВДП выдает цену на 231625 на 28.08.2024 и под 17,35%, и под 17,25%. При указании другой ставки выдает ошибку. Как такое может быть?

P.S. Само собой, цена облигации при ставке 17,25% больше цены при 17,35% более чем на 2 грн за штуку. И уже больше, чем у Сенса.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 13:27

В ICU явно проблемы с логикой.
Реально, подбросили цену всего лишь на один вид облигаций. Другие продавались явно не очень, эту разбирали, так, похоже, решили, что они самые умные, поднимут цену и срубят денег по-легкому.
Видимо, набрали экономистов, которых обучали в институте культуры.
Такие и результаты. А результаты налицо: при старом уровне цены на распродажу 10 тысяч облигаций уходило два дня, а теперь за два дня хоть бы 3 тысячи продали. На сейчас прошло 1,5 дня, продали чуть больше 2 тысяч.

Просто рукалицо!
Как и во всей нашей экономике. Если за бугром, скажем, у гостиницы низкая загрузка, то снижают цены, акции проводят, т.к. знают, что при меньшей цене, но большем количестве народа получат больше денег.
А наши, наоборот, задирают цену ещё выше, чтоб ободрать тех, кто остался. И тех, кто остался, становится ещё меньше.
Всё точно так же получается и у ICU.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 15:38

Все логічно, більший попит - більша ціна. Все як заповідав Маркс
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 16:11

Re: Ринок ОВДП

  candidat написав:Как и во всей нашей экономике. Если за бугром, скажем, у гостиницы низкая загрузка, то снижают цены, акции проводят, т.к. знают, что при меньшей цене, но большем количестве народа получат больше денег.
А наши, наоборот, задирают цену ещё выше, чтоб ободрать тех, кто остался. И тех, кто остался, становится ещё меньше.

Странное сравнение. Кабинет ICU - это по сути интерфейс к бирже. Вот зашёл на Binance и увидел что там, как обычно: если спрос на что-то растёт, то и цена растёт от чего спрос падает и оно в какой-то точке балансируется. У Binance тоже проблемы с логикой?

Да, по каждой бумаге своё ценообразование. Повеет слухом, что ещё год курс будет держаться, а потом кратный девал, народ начнёт истерически продавать длинные бумаги и может быть на вырученные деньги скупать короткие и цены отреагируют соответственно. Что в этом удивительного и такого уж специфического для нашей экономики?

А с гостиницами всё наоборот: если в них снижают цены, то это значит, что обдирали с самого начала. Если бы гостиницы сразу работали с маржинальностью в доли процента, как биржи, то никакие акции они бы не проводили.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 17:03

Re: Ринок ОВДП

  candidat написав:Что происходит с UA4000231625 у ICU?

а які проблеми, не подобається ціна - купуйте в sense-банку
він пропонує наразі найкращу дохідність

https://uainvest.com.ua/bond/UA4000231625

PS різниця 47+27=74 коп-ки
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 18:28

  greenozon написав:а які проблеми, не подобається ціна - купуйте в sense-банку
він пропонує наразі найкращу дохідність

https://uainvest.com.ua/bond/UA4000231625

Точно именно сейчас именно Сенс? По другой таблице КредитДнепр вне конкуренции (требование вложить 10 лям опустим, как не существенное).

Разные бывают причины. Например та, что торговец у Сенса требует, чтобы деньги лежали на счету тоже в Сенсе, а про не мгновенный перевод их со счёта ICU выше плач уже был.

Занятно другое. Валютные ветки почитаешь: единогласные советы всю гривну переводить в доллары и держать кэшем под подушкой. Даже на три месяца в банке на долларовый депо - уже прям опупительный риск и недопустимые потери. А тут народ оказывается в гривнебумаги до 2028 года вкладывается да так массово, что у них доходность падает.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 19:28

  moveton написав:
  greenozon написав:а які проблеми, не подобається ціна - купуйте в sense-банку
він пропонує наразі найкращу дохідність

https://uainvest.com.ua/bond/UA4000231625

Точно именно сейчас именно Сенс? По другой таблице КредитДнепр вне конкуренции (требование вложить 10 лям опустим, как не существенное).

Разные бывают причины. Например та, что торговец у Сенса требует, чтобы деньги лежали на счету тоже в Сенсе, а про не мгновенный перевод их со счёта ICU выше плач уже был.

Занятно другое. Валютные ветки почитаешь: единогласные советы всю гривну переводить в доллары и держать кэшем под подушкой. Даже на три месяца в банке на долларовый депо - уже прям опупительный риск и недопустимые потери. А тут народ оказывается в гривнебумаги до 2028 года вкладывается да так массово, что у них доходность падает.

ОВДП у валюті це для таких хто офіційно може підтвердити доходи. Гривневі для всіх інших
sens
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 19:35

  sens написав:ОВДП у валюті це для таких хто офіційно може підтвердити доходи. Гривневі для всіх інших

Это какая-то религия? И у неё много поклонников? Потому, что, согласно текущих постанов НБУ, упрощение финмона идёт по признаку военности бумаги, а не её валюты. Военные долларовые продаются по упрощённому финмону (я это даже на практике проверял), а вышеобсуждаемая UA4000231625 не военная и подтверждения доходов требует, хоть и гривневая.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 19:39

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:По другой таблице

мало то що на незрозумілій мові та ще й дані підбріхують (Сенс так точно)
greenozon
 
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