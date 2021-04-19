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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 28 сер, 2024 20:01
moveton написав: sens написав:
ОВДП у валюті це для таких хто офіційно може підтвердити доходи. Гривневі для всіх інших
Это какая-то религия? И у неё много поклонников? Потому, что, согласно текущих постанов НБУ, упрощение финмона идёт по признаку военности бумаги, а не её валюты. Военные долларовые продаются по упрощённому финмону (я это даже на практике проверял), а вышеобсуждаемая UA4000231625 не военная и подтверждения доходов требует, хоть и гривневая.
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Додано: Сер 28 сер, 2024 20:01
greenozon написав: moveton написав:
По другой таблице
мало то що на незрозумілій мові та ще й дані підбріхують (Сенс так точно)
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Додано: Сер 28 сер, 2024 20:13
Чи є кейс за купівлю овдп,чи військових? Наприклад в дії за рахунок кредитних лімітів з різних карток і отриманням в одному , наприклад Сенсбанк
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sens
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Додано: Сер 28 сер, 2024 20:43
Підтримка Моно розсердилась за нятяки використання їх кредитки для купівлі ОВДП в Дії. Сказали, що тільки через їх застосунок можна без порушення грейс-періоду але тут же дописали, що комісія буде становити 4%.
За Сенсбанк незрозуміло. Чи можна використовувати їх Ред та Хамелеон для купівлі через дію. Їх саппорт двічі дав проиилежні висновки.
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Додано: Сер 28 сер, 2024 20:44
sens написав: greenozon написав: moveton написав:
По другой таблице
мало то що на незрозумілій мові та ще й дані підбріхують (Сенс так точно)
Банки з радістю з Вами розірвуть відносини за 30%
Какой бред несете
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