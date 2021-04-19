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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 671672673674
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 20:01

  moveton написав:
  sens написав:ОВДП у валюті це для таких хто офіційно може підтвердити доходи. Гривневі для всіх інших

Это какая-то религия? И у неё много поклонников? Потому, что, согласно текущих постанов НБУ, упрощение финмона идёт по признаку военности бумаги, а не её валюты. Военные долларовые продаются по упрощённому финмону (я это даже на практике проверял), а вышеобсуждаемая UA4000231625 не военная и подтверждения доходов требует, хоть и гривневая.

Банки з радістю з Вами розірвуть відносини за 20%
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 20:01

  greenozon написав:
  moveton написав:По другой таблице

мало то що на незрозумілій мові та ще й дані підбріхують (Сенс так точно)

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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 20:13

Розрив відносин

Чи є кейс за купівлю овдп,чи військових? Наприклад в дії за рахунок кредитних лімітів з різних карток і отриманням в одному , наприклад Сенсбанк
sens
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 20:43

Re: Ринок ОВДП

Підтримка Моно розсердилась за нятяки використання їх кредитки для купівлі ОВДП в Дії. Сказали, що тільки через їх застосунок можна без порушення грейс-періоду але тут же дописали, що комісія буде становити 4%.
За Сенсбанк незрозуміло. Чи можна використовувати їх Ред та Хамелеон для купівлі через дію. Їх саппорт двічі дав проиилежні висновки.
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 20:44

Re: Ринок ОВДП

sens написав:
  greenozon написав:
  moveton написав:По другой таблице

мало то що на незрозумілій мові та ще й дані підбріхують (Сенс так точно)

Банки з радістю з Вами розірвуть відносини за 30%
Какой бред несете
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 21:11

Re: Ринок ОВДП

sens написав:
  greenozon написав:
  moveton написав:По другой таблице

мало то що на незрозумілій мові та ще й дані підбріхують (Сенс так точно)

Банки з радістю з Вами розірвуть відносини за 30%
https://www.facebook.com/share/p/jWrTQjTfBrpw1yfo/?mibextid=WC7FNe
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 22:10

  vadymbanker написав:
sens написав:[quote="5761260:greenozon"По другой таблице

мало то що на незрозумілій мові та ще й дані підбріхують (Сенс так точно)

Банки з радістю з Вами розірвуть відносини за 30%[/quote]Какой бред несете[/quote]
Не втручайтеся,нехай шановні пограються в облігації і фінмон
sens
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 22:11

Re: Ринок ОВДП

sens написав:
  vadymbanker написав:
sens написав:[quote="5761260:greenozon"По другой таблице

мало то що на незрозумілій мові та ще й дані підбріхують (Сенс так точно)

Банки з радістю з Вами розірвуть відносини за 30%
Какой бред несете[/quote]
Не втручайтеся,нехай шановні пограються в облігації і фінмон[/quote]Я разберусь что мне делать
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 22:12

  de Montaigne написав:Підтримка Моно розсердилась за нятяки використання їх кредитки для купівлі ОВДП в Дії. Сказали, що тільки через їх застосунок можна без порушення грейс-періоду але тут же дописали, що комісія буде становити 4%.
За Сенсбанк незрозуміло. Чи можна використовувати їх Ред та Хамелеон для купівлі через дію. Їх саппорт двічі дав проиилежні висновки.

Точно не купити в Дії за кредитні - акцент,бвр,з комісією з 1 вересня альянс
sens
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 22:12

  vadymbanker написав:
sens написав:
sens написав:[quote="5761260:greenozon"По другой таблице

мало то що на незрозумілій мові та ще й дані підбріхують (Сенс так точно)

Банки з радістю з Вами розірвуть відносини за 30%
Какой бред несете[/quote]
Не втручайтеся,нехай шановні пограються в облігації і фінмон[/quote]Я разберусь что мне делать[/quote]
Тому не втручайтеся в справи третіх осіб.дякую
sens
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