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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 672673674675 Додано: Сер 28 сер, 2024 23:26 moveton написав: candidat написав: Как и во всей нашей экономике. Если за бугром, скажем, у гостиницы низкая загрузка, то снижают цены, акции проводят, т.к. знают, что при меньшей цене, но большем количестве народа получат больше денег.

А наши, наоборот, задирают цену ещё выше, чтоб ободрать тех, кто остался. И тех, кто остался, становится ещё меньше. Как и во всей нашей экономике. Если за бугром, скажем, у гостиницы низкая загрузка, то снижают цены, акции проводят, т.к. знают, что при меньшей цене, но большем количестве народа получат больше денег.А наши, наоборот, задирают цену ещё выше, чтоб ободрать тех, кто остался. И тех, кто остался, становится ещё меньше.

Странное сравнение. Кабинет ICU - это по сути интерфейс к бирже. Вот зашёл на Binance и увидел что там, как обычно: если спрос на что-то растёт, то и цена растёт от чего спрос падает и оно в какой-то точке балансируется. У Binance тоже проблемы с логикой?



Да, по каждой бумаге своё ценообразование. Повеет слухом, что ещё год курс будет держаться, а потом кратный девал, народ начнёт истерически продавать длинные бумаги и может быть на вырученные деньги скупать короткие и цены отреагируют соответственно. Что в этом удивительного и такого уж специфического для нашей экономики?



А с гостиницами всё наоборот: если в них снижают цены, то это значит, что обдирали с самого начала. Если бы гостиницы сразу работали с маржинальностью в доли процента, как биржи, то никакие акции они бы не проводили. Странное сравнение. Кабинет ICU - это по сути интерфейс к бирже. Вот зашёл на Binance и увидел что там, как обычно: если спрос на что-то растёт, то и цена растёт от чего спрос падает и оно в какой-то точке балансируется. У Binance тоже проблемы с логикой?Да, по каждой бумаге своё ценообразование. Повеет слухом, что ещё год курс будет держаться, а потом кратный девал, народ начнёт истерически продавать длинные бумаги и может быть на вырученные деньги скупать короткие и цены отреагируют соответственно. Что в этом удивительного и такого уж специфического для нашей экономики?А с гостиницами всё наоборот: если в них снижают цены, то это значит, что обдирали с самого начала. Если бы гостиницы сразу работали с маржинальностью в доли процента, как биржи, то никакие акции они бы не проводили.

Це не інтерфейс до біржі, ICU дилер, тому вони ставлять свої ціни і продають/купляють з свого портфеля, і ціни малюють які вони хочуть. Хоч самі операції проходять потім через біржу, як адресні (а не без адресні як на справжній біржі де є стакан і покупець/продавець не знають одне одного) Це не інтерфейс до біржі, ICU дилер, тому вони ставлять свої ціни і продають/купляють з свого портфеля, і ціни малюють які вони хочуть. Хоч самі операції проходять потім через біржу, як адресні (а не без адресні як на справжній біржі де є стакан і покупець/продавець не знають одне одного) adj Повідомлень: 670 З нами з: 08.04.22 Подякував: 94 раз. Подякували: 179 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2024 00:48 adj написав: Це не інтерфейс до біржі, ICU дилер, тому вони ставлять свої ціни і продають/купляють з свого портфеля, і ціни малюють які вони хочуть. Хоч самі операції проходять потім через біржу, як адресні (а не без адресні як на справжній біржі де є стакан і покупець/продавець не знають одне одного) Це не інтерфейс до біржі, ICU дилер, тому вони ставлять свої ціни і продають/купляють з свого портфеля, і ціни малюють які вони хочуть. Хоч самі операції проходять потім через біржу, як адресні (а не без адресні як на справжній біржі де є стакан і покупець/продавець не знають одне одного)

Да, разумеется, интерфейс не к тому, что официально называется биржей. Я имел ввиду, что происходящее внутри ICU - это тоже по сути биржа. Посредник имеет с этого какую-то копеечку, но не большую поэтому цена его продажи в основном диктуется по какой цене он купил. Раз в продаже этих бумаг не было, то верю, что сейчас ICU их прикупил, но уже дороже, а Сенс ещё какие-то остатки роскоши продаёт. Но может и Сенс удачно купил дёшево. В любом случае это должно выравняться за пару дней. Да, разумеется, интерфейс не к тому, что официально называется биржей. Я имел ввиду, что происходящее внутри ICU - это тоже по сути биржа. Посредник имеет с этого какую-то копеечку, но не большую поэтому цена его продажи в основном диктуется по какой цене он купил. Раз в продаже этих бумаг не было, то верю, что сейчас ICU их прикупил, но уже дороже, а Сенс ещё какие-то остатки роскоши продаёт. Но может и Сенс удачно купил дёшево. В любом случае это должно выравняться за пару дней. moveton

Повідомлень: 4752 З нами з: 23.03.18 Подякував: 32 раз. Подякували: 538 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 672673674675 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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