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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 28 сер, 2024 23:26
moveton написав: candidat написав:
Как и во всей нашей экономике. Если за бугром, скажем, у гостиницы низкая загрузка, то снижают цены, акции проводят, т.к. знают, что при меньшей цене, но большем количестве народа получат больше денег.
А наши, наоборот, задирают цену ещё выше, чтоб ободрать тех, кто остался. И тех, кто остался, становится ещё меньше.
Странное сравнение. Кабинет ICU - это по сути интерфейс к бирже. Вот зашёл на Binance и увидел что там, как обычно: если спрос на что-то растёт, то и цена растёт от чего спрос падает и оно в какой-то точке балансируется. У Binance тоже проблемы с логикой?
Да, по каждой бумаге своё ценообразование. Повеет слухом, что ещё год курс будет держаться, а потом кратный девал, народ начнёт истерически продавать длинные бумаги и может быть на вырученные деньги скупать короткие и цены отреагируют соответственно. Что в этом удивительного и такого уж специфического для нашей экономики?
А с гостиницами всё наоборот: если в них снижают цены, то это значит, что обдирали с самого начала. Если бы гостиницы сразу работали с маржинальностью в доли процента, как биржи, то никакие акции они бы не проводили.
Це не інтерфейс до біржі, ICU дилер, тому вони ставлять свої ціни і продають/купляють з свого портфеля, і ціни малюють які вони хочуть. Хоч самі операції проходять потім через біржу, як адресні (а не без адресні як на справжній біржі де є стакан і покупець/продавець не знають одне одного)
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Додано: Чет 29 сер, 2024 00:48
adj написав:
Це не інтерфейс до біржі, ICU дилер, тому вони ставлять свої ціни і продають/купляють з свого портфеля, і ціни малюють які вони хочуть. Хоч самі операції проходять потім через біржу, як адресні (а не без адресні як на справжній біржі де є стакан і покупець/продавець не знають одне одного)
Да, разумеется, интерфейс не к тому, что официально называется биржей. Я имел ввиду, что происходящее внутри ICU - это тоже по сути биржа. Посредник имеет с этого какую-то копеечку, но не большую поэтому цена его продажи в основном диктуется по какой цене он купил. Раз в продаже этих бумаг не было, то верю, что сейчас ICU их прикупил, но уже дороже, а Сенс ещё какие-то остатки роскоши продаёт. Но может и Сенс удачно купил дёшево. В любом случае это должно выравняться за пару дней.
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