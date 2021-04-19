moveton написав:

candidat написав: Как и во всей нашей экономике. Если за бугром, скажем, у гостиницы низкая загрузка, то снижают цены, акции проводят, т.к. знают, что при меньшей цене, но большем количестве народа получат больше денег.

А наши, наоборот, задирают цену ещё выше, чтоб ободрать тех, кто остался. И тех, кто остался, становится ещё меньше. Как и во всей нашей экономике. Если за бугром, скажем, у гостиницы низкая загрузка, то снижают цены, акции проводят, т.к. знают, что при меньшей цене, но большем количестве народа получат больше денег.А наши, наоборот, задирают цену ещё выше, чтоб ободрать тех, кто остался. И тех, кто остался, становится ещё меньше.

Странное сравнение. Кабинет ICU - это по сути интерфейс к бирже. Вот зашёл на Binance и увидел что там, как обычно: если спрос на что-то растёт, то и цена растёт от чего спрос падает и оно в какой-то точке балансируется. У Binance тоже проблемы с логикой?Да, по каждой бумаге своё ценообразование. Повеет слухом, что ещё год курс будет держаться, а потом кратный девал, народ начнёт истерически продавать длинные бумаги и может быть на вырученные деньги скупать короткие и цены отреагируют соответственно. Что в этом удивительного и такого уж специфического для нашей экономики?А с гостиницами всё наоборот: если в них снижают цены, то это значит, что обдирали с самого начала. Если бы гостиницы сразу работали с маржинальностью в доли процента, как биржи, то никакие акции они бы не проводили.