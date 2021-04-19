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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 28 сер, 2024 23:26
moveton написав: candidat написав:
Как и во всей нашей экономике. Если за бугром, скажем, у гостиницы низкая загрузка, то снижают цены, акции проводят, т.к. знают, что при меньшей цене, но большем количестве народа получат больше денег.
А наши, наоборот, задирают цену ещё выше, чтоб ободрать тех, кто остался. И тех, кто остался, становится ещё меньше.
Странное сравнение. Кабинет ICU - это по сути интерфейс к бирже. Вот зашёл на Binance и увидел что там, как обычно: если спрос на что-то растёт, то и цена растёт от чего спрос падает и оно в какой-то точке балансируется. У Binance тоже проблемы с логикой?
Да, по каждой бумаге своё ценообразование. Повеет слухом, что ещё год курс будет держаться, а потом кратный девал, народ начнёт истерически продавать длинные бумаги и может быть на вырученные деньги скупать короткие и цены отреагируют соответственно. Что в этом удивительного и такого уж специфического для нашей экономики?
А с гостиницами всё наоборот: если в них снижают цены, то это значит, что обдирали с самого начала. Если бы гостиницы сразу работали с маржинальностью в доли процента, как биржи, то никакие акции они бы не проводили.
Це не інтерфейс до біржі, ICU дилер, тому вони ставлять свої ціни і продають/купляють з свого портфеля, і ціни малюють які вони хочуть. Хоч самі операції проходять потім через біржу, як адресні (а не без адресні як на справжній біржі де є стакан і покупець/продавець не знають одне одного)
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Додано: Чет 29 сер, 2024 00:48
adj написав:
Це не інтерфейс до біржі, ICU дилер, тому вони ставлять свої ціни і продають/купляють з свого портфеля, і ціни малюють які вони хочуть. Хоч самі операції проходять потім через біржу, як адресні (а не без адресні як на справжній біржі де є стакан і покупець/продавець не знають одне одного)
Да, разумеется, интерфейс не к тому, что официально называется биржей. Я имел ввиду, что происходящее внутри ICU - это тоже по сути биржа. Посредник имеет с этого какую-то копеечку, но не большую поэтому цена его продажи в основном диктуется по какой цене он купил. Раз в продаже этих бумаг не было, то верю, что сейчас ICU их прикупил, но уже дороже, а Сенс ещё какие-то остатки роскоши продаёт. Но может и Сенс удачно купил дёшево. В любом случае это должно выравняться за пару дней.
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Додано: Чет 29 сер, 2024 10:53
ICU викинув 20000 625 бумаги
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greenozon
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Додано: Чет 29 сер, 2024 11:10
greenozon написав:
мало то що на незрозумілій мові та ще й дані підбріхують (Сенс так точно)
Та ладно ?
Можно пример ?
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Додано: Чет 29 сер, 2024 16:37
❗️ФІНМОНІТОРИНГ ПОСИЛЮЄТЬСЯ
▪️В Україні, яка воює за свободу, власне самої свободи стає дедалі менше, зокрема фінансової. Банки ще більше посилюють фінансовий моніторинг, створено спеціальний державний орган нагляду. За основу беруть європейську ідіотську практику (хто в матеріалі - той розуміє), але додають українську корупційну складову.
▪️Банки здійснюють фінмоніторинг за розробленими і затвердженими інструкціями НБУ, але кожна фінустанова може розробити ще й свої. Мотив: аби порушники не підлаштовувалися. Насправді, банківське свавілля поза межами інструкцій НБУ є незаконним, а навмисно створені перешкоди в українських реаліях - це форма запрошення до корупційного діалогу.
▪️Банк на власний розсуд визначатиме чи ваша фінансова операція є підозрілою - і може блокувати чи навіть закрити рахунок без пояснення причин. Скасовано фінансову презумпцію невинуватості - ви маєте доводити легальність походження грошей, а не банк (чи правоохоронні органи) їхню незаконність. Власне у цьому доведенні і полягає корупційна складова.
▪️Після блокування у власника рахунку запитують інформацію про походження коштів, якщо банк вважає діяльність клієнта підозрілою, рахунок закривають. Так вчиняють банки ЄС, але українські пішли далі вимог європейських партнерів і запровадили новий вид покарання.
▪️Навіть якщо злочин не виявлено, банк може вважати діяльність клієнта підозрілою чи ризиковою, у такому разі рахунок клієнта закриють, а кошти перерахують на рахунок власника в інших банках або видадуть готівкою через касу. Ось у цей момент видачі/перерахування коштів порушника (на думку банка!) банки почали застосовувати штраф (деякі фінустанови називають це винагородою чи комісією), розмір якої сягає 20% від суми на рахунку! (наївні європейці не доперли, що можна просто так відбирати зароблені гроші!).
▪️Правила застосування загороджувальних тарифів детально прописуються в базовій клієнтській угоді, так само, як і обов'язки клієнта щодо надання банку підтверджувальних документів з різних видів операцій: наприклад, договори, акти виконаних робіт, митні декларації та багато іншого, коли мова про бізнес. Якщо щось із цього порушується, наприклад, своєчасне надання потрібної документації, то фінустанова надає собі право застосувати загороджувальний тариф до 20% (або домовляйтеся). Ці обовʼязкові умови доведеться прийняти під час відкриття рахунку, відмовитися не вийде.
🔺Коротше кажучи, поки ви воюєте за свободу на фронті, у запіллі вас все більше позбавляють свободи.
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▪️Фінмоніторинг посилюється
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 05:19
sens написав: de Montaigne написав:
Підтримка Моно розсердилась за нятяки використання їх кредитки для купівлі ОВДП в Дії. Сказали, що тільки через їх застосунок можна без порушення грейс-періоду але тут же дописали, що комісія буде становити 4%.
За Сенсбанк незрозуміло. Чи можна використовувати їх Ред та Хамелеон для купівлі через дію. Їх саппорт двічі дав проиилежні висновки.
Точно не купити в Дії за кредитні - акцент,бвр,з комісією з 1 вересня альянс
с карты БВР нельзя купить ОВДП в ДИЕ?
Хм, давно такое?
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