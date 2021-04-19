Додано: Чет 29 сер, 2024 16:37

❗️ФІНМОНІТОРИНГ ПОСИЛЮЄТЬСЯ



▪️В Україні, яка воює за свободу, власне самої свободи стає дедалі менше, зокрема фінансової. Банки ще більше посилюють фінансовий моніторинг, створено спеціальний державний орган нагляду. За основу беруть європейську ідіотську практику (хто в матеріалі - той розуміє), але додають українську корупційну складову.



▪️Банки здійснюють фінмоніторинг за розробленими і затвердженими інструкціями НБУ, але кожна фінустанова може розробити ще й свої. Мотив: аби порушники не підлаштовувалися. Насправді, банківське свавілля поза межами інструкцій НБУ є незаконним, а навмисно створені перешкоди в українських реаліях - це форма запрошення до корупційного діалогу.



▪️Банк на власний розсуд визначатиме чи ваша фінансова операція є підозрілою - і може блокувати чи навіть закрити рахунок без пояснення причин. Скасовано фінансову презумпцію невинуватості - ви маєте доводити легальність походження грошей, а не банк (чи правоохоронні органи) їхню незаконність. Власне у цьому доведенні і полягає корупційна складова.



▪️Після блокування у власника рахунку запитують інформацію про походження коштів, якщо банк вважає діяльність клієнта підозрілою, рахунок закривають. Так вчиняють банки ЄС, але українські пішли далі вимог європейських партнерів і запровадили новий вид покарання.



▪️Навіть якщо злочин не виявлено, банк може вважати діяльність клієнта підозрілою чи ризиковою, у такому разі рахунок клієнта закриють, а кошти перерахують на рахунок власника в інших банках або видадуть готівкою через касу. Ось у цей момент видачі/перерахування коштів порушника (на думку банка!) банки почали застосовувати штраф (деякі фінустанови називають це винагородою чи комісією), розмір якої сягає 20% від суми на рахунку! (наївні європейці не доперли, що можна просто так відбирати зароблені гроші!).



▪️Правила застосування загороджувальних тарифів детально прописуються в базовій клієнтській угоді, так само, як і обов'язки клієнта щодо надання банку підтверджувальних документів з різних видів операцій: наприклад, договори, акти виконаних робіт, митні декларації та багато іншого, коли мова про бізнес. Якщо щось із цього порушується, наприклад, своєчасне надання потрібної документації, то фінустанова надає собі право застосувати загороджувальний тариф до 20% (або домовляйтеся). Ці обовʼязкові умови доведеться прийняти під час відкриття рахунку, відмовитися не вийде.



🔺Коротше кажучи, поки ви воюєте за свободу на фронті, у запіллі вас все більше позбавляють свободи.



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▪️Фінмоніторинг посилюється

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