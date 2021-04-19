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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 31 сер, 2024 10:48
sens написав: WallNutPen написав: emeta написав:
с карты БВР нельзя купить ОВДП в ДИЕ?
Хм, давно такое?
Never mind. Все без изменений. Просто несколько месяцев назад бобер пригрозил что за квази и приравненные будет карать, где-то мелькало тогда что инфестиции тоже попадут в квази, но в реале пока по прежнему Дия - forever!!!
Замість бвр треба було ізі написати)
и с изиной кредитки и с БВР все берётся в Дие без проблем
Что-то вы панику разводите
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