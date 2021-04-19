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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 31 сер, 2024 10:48
sens написав: WallNutPen написав: emeta написав:
с карты БВР нельзя купить ОВДП в ДИЕ?
Хм, давно такое?
Never mind. Все без изменений. Просто несколько месяцев назад бобер пригрозил что за квази и приравненные будет карать, где-то мелькало тогда что инфестиции тоже попадут в квази, но в реале пока по прежнему Дия - forever!!!
Замість бвр треба було ізі написати)
и с изиной кредитки и с БВР все берётся в Дие без проблем
Что-то вы панику разводите
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Додано: Нед 01 вер, 2024 05:56
Наприклад в акцент не давали змоги купити в дія, на підтримці підтвердили. В цьому році 1 раз був досвід.
По іншим по списку ,а саме банк власний рахунок ( восток ) та ізібанк ( таскомбанк ) є в умовах обслуговування щодо комісій і тарифів . Є ще два банки хто в умовах обслуговування передбачив комісії,тому процес купівлі в Дії з дія.Підпис ,а потім чекати на роз'яснення від банку ? Додам що купував в дії з Альянс в серпні ( з 01.09.24 комісія ), у мене Укргазбанк спочатку кошти списали , потім на наступний день - відхилено . Написав звернення в угб , через день ( фактично 3 дні ) кошти повернулися. За ці 3 дні облігації в ціні виросли ,тому за свою суму вже можливо було купити менше на ОДНУ облігацію.
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Додано: Нед 01 вер, 2024 05:57
emeta написав: WallNutPen написав: emeta написав:
с карты БВР нельзя купить ОВДП в ДИЕ?
Хм, давно такое?
Never mind. Все без изменений. Просто несколько месяцев назад бобер пригрозил что за квази и приравненные будет карать, где-то мелькало тогда что инфестиции тоже попадут в квази, но в реале пока по прежнему Дия - forever!!!
Замість бвр треба було ізі написати)
и с изиной кредитки и с БВР все берётся в Дие без проблем
Что-то вы панику разводите[/quote]
Як переведена до ТАС картка спорт саксес реагує на купівлю в Дію ОВДП за кредитні кошти ?
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Додано: Пон 02 вер, 2024 12:18
Сьогодні хтось купував облігації через дію ? В мене щось платежі з жодного банка не проходять ...
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Додано: Пон 02 вер, 2024 12:31
я пробував через Дію- не виходить.
Тільки шо пішло!
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