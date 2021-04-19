RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 674675676677>
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 10:48

  sens написав:
  WallNutPen написав:
  emeta написав:с карты БВР нельзя купить ОВДП в ДИЕ?
Хм, давно такое?

Never mind. Все без изменений. Просто несколько месяцев назад бобер пригрозил что за квази и приравненные будет карать, где-то мелькало тогда что инфестиции тоже попадут в квази, но в реале пока по прежнему Дия - forever!!! ;)

Замість бвр треба було ізі написати)


и с изиной кредитки и с БВР все берётся в Дие без проблем
Что-то вы панику разводите
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2860
З нами з: 19.03.09
Подякував: 150 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 05:56

Дія і оплата

Наприклад в акцент не давали змоги купити в дія, на підтримці підтвердили. В цьому році 1 раз був досвід.
По іншим по списку ,а саме банк власний рахунок ( восток ) та ізібанк ( таскомбанк ) є в умовах обслуговування щодо комісій і тарифів . Є ще два банки хто в умовах обслуговування передбачив комісії,тому процес купівлі в Дії з дія.Підпис ,а потім чекати на роз'яснення від банку ? Додам що купував в дії з Альянс в серпні ( з 01.09.24 комісія ), у мене Укргазбанк спочатку кошти списали , потім на наступний день - відхилено . Написав звернення в угб , через день ( фактично 3 дні ) кошти повернулися. За ці 3 дні облігації в ціні виросли ,тому за свою суму вже можливо було купити менше на ОДНУ облігацію.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17552
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 939 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 05:57

  emeta написав:
  WallNutPen написав:
  emeta написав:с карты БВР нельзя купить ОВДП в ДИЕ?
Хм, давно такое?

Never mind. Все без изменений. Просто несколько месяцев назад бобер пригрозил что за квази и приравненные будет карать, где-то мелькало тогда что инфестиции тоже попадут в квази, но в реале пока по прежнему Дия - forever!!! ;)

Замість бвр треба було ізі написати)


и с изиной кредитки и с БВР все берётся в Дие без проблем
Что-то вы панику разводите[/quote]

Як переведена до ТАС картка спорт саксес реагує на купівлю в Дію ОВДП за кредитні кошти ?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17552
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 939 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 12:18

Re: Ринок ОВДП

Сьогодні хтось купував облігації через дію ? В мене щось платежі з жодного банка не проходять ...
lamal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 450
З нами з: 11.03.21
Подякував: 82 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 12:31

я пробував через Дію- не виходить.
Тільки шо пішло!
soroka5
 
Повідомлень: 25
З нами з: 23.04.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 20:57

  lamal написав:Сьогодні хтось купував облігації через дію ? В мене щось платежі з жодного банка не проходять ...

За кредитні?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17552
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 939 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 20:57

  soroka5 написав:я пробував через Дію- не виходить.
Тільки шо пішло!

За дебетові?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17552
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 939 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 02:19

Re: Ринок ОВДП

Кто имел опыт покупки валютные ОВДП - через какой банк/компанию вы это делали?
Из тех что мне известны есть:

1) Монобанк - не подходит, поскольку во-первых не понятно где и как потом свои доллары получить (отделений универсалбанка банка мало, да и в принципе доверия особо нет) и во-вторых за снятия валюты комиссия 0.9%
2) УкрГазБанк - вроде всё неплохо, но нельзя купить без визита в отделение - не подходит
3) Сенсбанк - в целом подходит, но я не нашёл у них валютных счетов что б без платы за обслуживание - тарифный пакет white 50грн/мес или выполнение условий - не существенно но не приятно

Кто знает ещё каких-нибудь дилеров?
v_tichsh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 14.09.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 07:58

Re: Ринок ОВДП

sens написав:
  lamal написав:Сьогодні хтось купував облігації через дію ? В мене щось платежі з жодного банка не проходять ...

За кредитні?
За гроші (упд:вже запрацювало)
lamal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 450
З нами з: 11.03.21
Подякував: 82 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 08:42

  lamal написав:
sens написав:
  lamal написав:Сьогодні хтось купував облігації через дію ? В мене щось платежі з жодного банка не проходять ...

За кредитні?
За гроші (упд:вже запрацювало)

В Дія у серпні у мене загалом не пройшло 7 покупок з 4 різних карток за дебетові . Довше всіх повернення робив Укргазбанк - 3 дні,інші повернення у день купівлі.
Хто пробував купляти в Дії з віртуальної картки Wincard від Піреусбанк,чи є кешбек 2% за купівлю?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17552
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 939 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 674675676677>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Овдп купівля в застосунку
sens » Вів 30 лип, 2024 10:44
1 564
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 90467
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6762)
03.09.2024 08:54
Sense Bank (12609)
03.09.2024 08:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.