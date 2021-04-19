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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 674675676677
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 08:51

  v_tichsh написав:Кто имел опыт покупки валютные ОВДП - через какой банк/компанию вы это делали?
Из тех что мне известны есть:

1) Монобанк - не подходит, поскольку во-первых не понятно где и как потом свои доллары получить (отделений универсалбанка банка мало, да и в принципе доверия особо нет) и во-вторых за снятия валюты комиссия 0.9%
2) УкрГазБанк - вроде всё неплохо, но нельзя купить без визита в отделение - не подходит
3) Сенсбанк - в целом подходит, но я не нашёл у них валютных счетов что б без платы за обслуживание - тарифный пакет white 50грн/мес или выполнение условий - не существенно но не приятно

Кто знает ещё каких-нибудь дилеров?

Є ще Ексім але там теж ногами. В СЕНСІ 50 можна не платити. Кажуть Ощад можна але в мене власного досвіду немає. Мій пакет Укргаз, Ексім, сенс.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 08:54

Re: Ринок ОВДП

  v_tichsh написав:Сенсбанк - в целом подходит, но я не нашёл у них валютных счетов что б без платы за обслуживание - тарифный пакет white 50грн/мес или выполнение условий - не существенно но не приятно

такого підходу як в Сенсі більше нема ніде
щомісячна платня легко рішаєтся - поповнюйте телефон регулярно помісячно та й ділов..
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 12:05

Re: Ринок ОВДП

Дія через нацкешбек обновлялась, заново мусів до неї сміятись і кліпати і встановити код на цифровий підпис, але все спрацювало. Добавилось багато нових випусків.
Ой+
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