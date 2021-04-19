|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 03 вер, 2024 08:51
v_tichsh написав:
Кто имел опыт покупки валютные ОВДП - через какой банк/компанию вы это делали?
Из тех что мне известны есть:
1) Монобанк - не подходит, поскольку во-первых не понятно где и как потом свои доллары получить (отделений универсалбанка банка мало, да и в принципе доверия особо нет) и во-вторых за снятия валюты комиссия 0.9%
2) УкрГазБанк - вроде всё неплохо, но нельзя купить без визита в отделение - не подходит
3) Сенсбанк - в целом подходит, но я не нашёл у них валютных счетов что б без платы за обслуживание - тарифный пакет white 50грн/мес или выполнение условий - не существенно но не приятно
Кто знает ещё каких-нибудь дилеров?
Є ще Ексім але там теж ногами. В СЕНСІ 50 можна не платити. Кажуть Ощад можна але в мене власного досвіду немає. Мій пакет Укргаз, Ексім, сенс.
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 1305
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 вер, 2024 08:54
v_tichsh написав:
Сенсбанк - в целом подходит, но я не нашёл у них валютных счетов что б без платы за обслуживание - тарифный пакет white 50грн/мес или выполнение условий - не существенно но не приятно
такого підходу як в Сенсі більше нема ніде
щомісячна платня легко рішаєтся - поповнюйте телефон регулярно помісячно та й ділов..
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16525
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 462 раз.
- Подякували: 1635 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Вів 03 вер, 2024 12:05
Дія через нацкешбек обновлялась, заново мусів до неї сміятись і кліпати і встановити код на цифровий підпис, але все спрацювало. Добавилось багато нових випусків.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 6872
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 1054 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|564
|
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
|
|62
|90467
|
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2
|