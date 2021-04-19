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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 676677678679
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2024 16:35

Должно, спасибо. От Привата до сих пор жду, интересно только у меня такая ситуация или нет.
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2024 16:46

Re: Ринок ОВДП

З уразуванням того, що в темі відсятня сторінка Кінто (як торговця ОВДП) - розміщу тут. Достало вже це Кінто! Вважає себе самими хитрими, встановили самий високий спред між ціною продажу/покупки (до 50-60-70 гривень!) - та майже кожен день виносить мізок своїми пропозиціями на електрону пошту ВИГІДНО ДОСТРОКОВО продати ОВДП.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2024 17:10

  VASH написав:З уразуванням того, що в темі відсятня сторінка Кінто (як торговця ОВДП)

На этом форуме вообще в темах страниц не бывает. А основная форумная тема Кинто - это про него, как про кого? :shock: Там даже слово "ОВДП" в паре последних постов есть.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2024 17:12

А чи зтикався хто з індивідуальними умовами депозитарного і брокерського обслуговування в Приваті? Кажуть так можна напряму купувати з первинного ринку овдп. Чи набагато більша дохідність в реальності?
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2024 18:28

  ЗІС-5 написав:А чи зтикався хто з індивідуальними умовами депозитарного і брокерського обслуговування в Приваті? Кажуть так можна напряму купувати з первинного ринку овдп. Чи набагато більша дохідність в реальності?


можете самі дослідити і зробити висновки
піти на сайт мінфіну, глянути ставки завершеного аукціону
порівняти із тим що пропонує приват
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2024 18:30

greenozon цікаво скільки банку буде брати за послуги - тут оформити одну з преміальних карток та платити за неї. Вартість не кажуть у Приваті. Дякую вам!
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 13:03

sens
Для меня - легальные деньги в легальных фин инструментах
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 19:28

  juristkostya написав:sens
Для меня - легальные деньги в легальных фин инструментах

Які нелегальні фінінструменти ми тут разом розглядали чи виключно ви розгледіли ????????
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 20:42

Легально?

Умовно в 23'банках є кредитний ліміт.
Купляти в дії , через 1,5 місяці достроково повертати. Прибуток вміємо рахувати?
sens
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