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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 05 вер, 2024 16:35
Должно, спасибо. От Привата до сих пор жду, интересно только у меня такая ситуация или нет.
Додано: Чет 05 вер, 2024 16:46
Re: Ринок ОВДП
З уразуванням того, що в темі відсятня сторінка Кінто (як торговця ОВДП) - розміщу тут. Достало вже це Кінто! Вважає себе самими хитрими, встановили самий високий спред між ціною продажу/покупки (до 50-60-70 гривень!) - та майже кожен день виносить мізок своїми пропозиціями на електрону пошту ВИГІДНО ДОСТРОКОВО продати ОВДП.
Додано: Чет 05 вер, 2024 17:10
На этом форуме вообще в темах страниц не бывает. А основная форумная тема Кинто - это про него, как про кого? Там даже слово "ОВДП" в паре последних постов есть.
Додано: Чет 05 вер, 2024 17:12
А чи зтикався хто з індивідуальними умовами депозитарного і брокерського обслуговування в Приваті? Кажуть так можна напряму купувати з первинного ринку овдп. Чи набагато більша дохідність в реальності?
Додано: Чет 05 вер, 2024 18:28
можете самі дослідити і зробити висновки
піти на сайт мінфіну, глянути ставки завершеного аукціону
порівняти із тим що пропонує приват
Додано: Чет 05 вер, 2024 18:30
greenozon цікаво скільки банку буде брати за послуги - тут оформити одну з преміальних карток та платити за неї. Вартість не кажуть у Приваті. Дякую вам!
Додано: П'ят 06 вер, 2024 19:28
Додано: П'ят 06 вер, 2024 20:42
Легально?
Умовно в 23'банках є кредитний ліміт.
Купляти в дії , через 1,5 місяці достроково повертати. Прибуток вміємо рахувати?
Додано: Нед 08 вер, 2024 09:10
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