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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 10 вер, 2024 19:17
Потужний сьогодні аукціон проведений Мінфіном. І гривню на пару мільярдів розмістили, і доларів з Євро страждущим і прагнущим валютних плюшек насипали...
Well done) Keep watching
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de Montaigne
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