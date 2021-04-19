Потужний сьогодні аукціон проведений Мінфіном. І гривню на пару мільярдів розмістили, і доларів з Євро страждущим і прагнущим валютних плюшек насипали...
Well done) Keep watching
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Додано: Вів 10 вер, 2024 19:17
Результати аукціону
Потужний сьогодні аукціон проведений Мінфіном. І гривню на пару мільярдів розмістили, і доларів з Євро страждущим і прагнущим валютних плюшек насипали...
Well done) Keep watching
Додано: Сер 11 вер, 2024 14:18
Додано: Сер 11 вер, 2024 15:33
Re: Ринок ОВДП
так в шмугаля ж кінець війни був запланований тому й не відилили на ЗСУ
"Коли ми планували бюджет 2024 року спільно з МВФ, одним із прогнозів партнерів було, що війна триватиме до літа 2024 року. Відповідно, в бюджеті були заплановані військові витрати ось такими, які вони зараз є", – зазначив голова уряду. Джерело:
Додано: Чет 12 вер, 2024 18:47
Re: Ринок ОВДП
Прийшли гроші з погашення EUR UA4000228605/
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