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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 677678679680
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 19:17

Результати аукціону

Потужний сьогодні аукціон проведений Мінфіном. І гривню на пару мільярдів розмістили, і доларів з Євро страждущим і прагнущим валютних плюшек насипали...
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de Montaigne
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 14:18

  de Montaigne написав:Потужний сьогодні аукціон проведений Мінфіном. І гривню на пару мільярдів розмістили, і доларів з Євро страждущим і прагнущим валютних плюшек насипали...
Well done) Keep watching

Грошей на ЗСУ з вересня не заклали в бюджет, тому терміново потрібно назичити.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 15:33

Re: Ринок ОВДП

  Ой+ написав:Грошей на ЗСУ з вересня не заклали в бюджет,

так в шмугаля ж кінець війни був запланований тому й не відилили на ЗСУ


"Коли ми планували бюджет 2024 року спільно з МВФ, одним із прогнозів партнерів було, що війна триватиме до літа 2024 року. Відповідно, в бюджеті були заплановані військові витрати ось такими, які вони зараз є", – зазначив голова уряду. Джерело: https://censor.net/ua/n3509205
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 18:47

Re: Ринок ОВДП

Прийшли гроші з погашення EUR UA4000228605/
Denik
 
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