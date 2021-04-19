Потужний сьогодні аукціон проведений Мінфіном. І гривню на пару мільярдів розмістили, і доларів з Євро страждущим і прагнущим валютних плюшек насипали...
Well done) Keep watching
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Додано: Вів 10 вер, 2024 19:17
Результати аукціону
Потужний сьогодні аукціон проведений Мінфіном. І гривню на пару мільярдів розмістили, і доларів з Євро страждущим і прагнущим валютних плюшек насипали...
Well done) Keep watching
Додано: Сер 11 вер, 2024 14:18
Додано: Сер 11 вер, 2024 15:33
Re: Ринок ОВДП
так в шмугаля ж кінець війни був запланований тому й не відилили на ЗСУ
"Коли ми планували бюджет 2024 року спільно з МВФ, одним із прогнозів партнерів було, що війна триватиме до літа 2024 року. Відповідно, в бюджеті були заплановані військові витрати ось такими, які вони зараз є", – зазначив голова уряду. Джерело:
Додано: Чет 12 вер, 2024 18:47
Re: Ринок ОВДП
Прийшли гроші з погашення EUR UA4000228605/
Додано: П'ят 13 вер, 2024 02:22
Подскажите, что с картами є-підримка?
Кредит Днепр, Ощад не открывает почему-то
Где сейчас доступны к открытию?
Использую для ОВДП через Дию
Додано: П'ят 13 вер, 2024 06:54
Додано: П'ят 13 вер, 2024 10:23
Re: Ринок ОВДП
Щось наразі не видно такої дохідності.
Додано: Суб 14 вер, 2024 09:59
Які думки щодо цього, панове?
Готують грунт під реструктуризацію ОВДП?
Додано: Суб 14 вер, 2024 11:33
Який сенс в реструктуризації? Мінфін цілими пачками реалізує облігації через аукціони. Часом пропозиція не покриває попит (зокрема у валютних облінаціях). Кошти потрідні завжди і скрізь. За сучасної економіки, де всі живуть у борг і де сам борг стає основним ліквідним товаром, реструктурізовувати його не береться ніхто. За виключенням історії в Євробондами, але то вже зовсім інша історія...
Додано: Суб 14 вер, 2024 12:12
якась дивина
1) switch-операції — активні операції з управління державним боргом шляхом проведення аукціонів з розміщення державних облігацій із одночасним обміном на облігації іншого випуску, що перебувають в обігу»
що це таке, це видумка наших чи є така практика світова, якщо це не нове, де є приклади?
2) "проактивного обміну облігацій з коротким терміном до погашення на нові облігації, зменшуючи таким чином одномоментні платежі з Єдиного казначейського рахунку при погашенні облігацій."
навіщо міняти короткі бумаги на якісь інші? не бачу тут великої логіки
3) Операції будуть проводитися на регулярній основі на базі Bloomberg Auction System, яка використовується для проведення регулярних аукціонів з розміщення ОВДП.
це значить що оці так звані switch-операції націлені лише на НЕРЕЗИДЕНТІВ?
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