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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 677678679680
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 19:17

Результати аукціону

Потужний сьогодні аукціон проведений Мінфіном. І гривню на пару мільярдів розмістили, і доларів з Євро страждущим і прагнущим валютних плюшек насипали...
Well done) Keep watching
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 14:18

  de Montaigne написав:Потужний сьогодні аукціон проведений Мінфіном. І гривню на пару мільярдів розмістили, і доларів з Євро страждущим і прагнущим валютних плюшек насипали...
Well done) Keep watching

Грошей на ЗСУ з вересня не заклали в бюджет, тому терміново потрібно назичити.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 15:33

Re: Ринок ОВДП

  Ой+ написав:Грошей на ЗСУ з вересня не заклали в бюджет,

так в шмугаля ж кінець війни був запланований тому й не відилили на ЗСУ


"Коли ми планували бюджет 2024 року спільно з МВФ, одним із прогнозів партнерів було, що війна триватиме до літа 2024 року. Відповідно, в бюджеті були заплановані військові витрати ось такими, які вони зараз є", – зазначив голова уряду. Джерело: https://censor.net/ua/n3509205
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 18:47

Re: Ринок ОВДП

Прийшли гроші з погашення EUR UA4000228605/
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 02:22

Подскажите, что с картами є-підримка?
Кредит Днепр, Ощад не открывает почему-то

Где сейчас доступны к открытию?
Использую для ОВДП через Дию
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 06:54

  emeta написав:Подскажите, что с картами є-підримка?
Кредит Днепр, Ощад не открывает почему-то

Где сейчас доступны к открытию?
Использую для ОВДП через Дию

Открывал на прошлой и этой неделе в Привате и Сенсе.
de Montaigne
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 10:23

Re: Ринок ОВДП

Нижче наведено ставки, запропоновані Міністерством фінансів під час останнього розміщення:
6 місяців – 16.5%
8 місяців – 16.53%
10 місяців – 18%
12 місяців – від 16.46% до 18.27%
18 місяців – 18.35%
20 місяців – 18.35%
24 місяці – 17.2% https://zaxid.net/viyskovi_obligatsiyi_ ... rm=desktop

Щось наразі не видно такої дохідності.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 09:59

Міністерству фінансів дозволили проводити аукціони з обміну ОВДП
Які думки щодо цього, панове?
Готують грунт під реструктуризацію ОВДП?
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 11:33

  ramaz написав:Міністерству фінансів дозволили проводити аукціони з обміну ОВДП
Які думки щодо цього, панове?
Готують грунт під реструктуризацію ОВДП?

Який сенс в реструктуризації? Мінфін цілими пачками реалізує облігації через аукціони. Часом пропозиція не покриває попит (зокрема у валютних облінаціях). Кошти потрідні завжди і скрізь. За сучасної економіки, де всі живуть у борг і де сам борг стає основним ліквідним товаром, реструктурізовувати його не береться ніхто. За виключенням історії в Євробондами, але то вже зовсім інша історія...
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 12:12

якась дивина

1) switch-операції — активні операції з управління державним боргом шляхом проведення аукціонів з розміщення державних облігацій із одночасним обміном на облігації іншого випуску, що перебувають в обігу»

що це таке, це видумка наших чи є така практика світова, якщо це не нове, де є приклади?

2) "проактивного обміну облігацій з коротким терміном до погашення на нові облігації, зменшуючи таким чином одномоментні платежі з Єдиного казначейського рахунку при погашенні облігацій."

навіщо міняти короткі бумаги на якісь інші? не бачу тут великої логіки

3) Операції будуть проводитися на регулярній основі на базі Bloomberg Auction System, яка використовується для проведення регулярних аукціонів з розміщення ОВДП.

це значить що оці так звані switch-операції націлені лише на НЕРЕЗИДЕНТІВ?
greenozon
 
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