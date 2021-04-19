Зменшення доступних ОВДП в ICU (які завжди пасуться поряд з НБУ, і чинушами), Нацбанк який почав говорити про девальвацію, а тепер уряд додає такі можливості мін.фіну.
Висновки робіть самі
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 14 вер, 2024 14:52
Re: Ринок ОВДП
Зменшення доступних ОВДП в ICU (які завжди пасуться поряд з НБУ, і чинушами), Нацбанк який почав говорити про девальвацію, а тепер уряд додає такі можливості мін.фіну.
Висновки робіть самі
Додано: Суб 14 вер, 2024 15:29
Как я понимаю, даже в узком смысле бондов (вообще switch может быть по любым активам) - это настолько распространённая мировая практика, что конкретные примеры нет смысла публиковать. Во всяком случае гугль по словам bond switch и bond swap выдаёт много всякого и со стороны инвесторов и выпускающих бумаги. Вот, например, для этого ни разу не украинский
Вроде, написано зачем. Менять одни долговые расписки на другие напрямую, минуя стадию денег, которых на счету может и не оказаться. Не логично? Даже пересичным советуют, если нет возможности отдать кредит в срок, то договориться с банком о реструктуризации, т.е. о том самом свитче с одного кредита на другой. Может и не логичную глупость советуют.
Это вывод из того, что про этот аукцион
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